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安南爆炸火災終於清理了…重機具今進場 路面、水溝全沖洗
台南市安南區海東段空地8月22日發生金屬廢棄物火災爆炸，造成15人受傷，火勢延燒周邊11戶民宅，並波及多輛消防及民眾車輛，震驚地方。事發後市府持續協助災民善後，環保局在確認無證據保全需求後，今天動員重機具進場清理現場。台南市政府法制處下午也召開「0822安南區空地爆炸案選定當事人訴訟說明會」，說明後續訴訟及求償事宜。
事故發生於8月22日凌晨，安南區海佃路二段一處空地堆置廢棄物起火，現場疑有金屬鋁、鎂及廢油等物質，消防人員搶救過程中發生劇烈爆炸，造成15人受傷，火勢並延燒周邊11戶住宅，另有多輛消防、救護及民眾車輛受損。檢警後續偵辦，台南地檢署聲押3名涉案人獲准，釐清廢棄物來源及違規堆置責任。
因現場禁水物質遇水持續冒煙造成安全疑慮，環保局確認現場已無證據保全需求後，今天一早立即調派挖土機、山貓、大貨車等重機具進場，清除先前為防止汙染擴大所覆蓋的土石，以及火災後散落的廢棄物，並清運至合法處理機構。
環保局同時出動清溝車，針對周邊道路側溝及排水設施進行高壓沖洗、清淤，並同步清掃道路、整理環境及消毒，從火災現場到周邊道路全面清理，盡速恢復環境整潔。
環保局表示，火災發生後即採覆土等措施降低污染及復燃風險，並配合檢警及專業技術小組完成採樣鑑識，確認無須持續保全證據後，立即接手環境復原。後續除持續關注周邊空氣品質及環境狀況，也將依法向相關涉案行為人及產源業者追償代履行清理等費用。
市府事故後除協助受災戶安置、修繕及發放緊急處理費與慰助金，也啟動法律協助及求償機制。法制處今天下午也在召開訴訟說明會。
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