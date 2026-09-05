深度吃府城！台南蘭花松王宴26日登場 國華友愛商圈名店大集合

由台南市國華友愛街區發展協會辦理的「究極食光・蘭耀府城——第三屆台灣國際蘭花松王宴」將於9月26日在土城正統鹿耳門聖母廟登場，今年活動首度以「雙主廚」概念，集結米其林入選餐廳、府城名店及在地特色業者，以當季食材及府城特色料理呈現台南多元美食風味，邀請各地民眾來台南品嚐美食、走訪商圈及古蹟，感受府城文化魅力。

台南市長黃偉哲表示，「一府、二鹿、三艋舺」見證台灣城市發展歷史，台南身為「一府」之首，不僅擁有深厚歷史文化底蘊，更是聞名國內外的美食之都。此次松王宴走進府城，將蘭花之美、松王精神與台南飲食文化融為一席，並集結在地名店及總舖師料理，希望透過一桌佳餚呈現台南豐富多元的城市風貌。

黃偉哲市長指出，台南美食令人難忘，不只在於味道，更蘊含歷史傳承與人情溫度。市府將持續透過活動串聯在地店家、商圈及文化觀光資源，讓更多優質店家被看見，也將人潮帶進商圈，進一步擦亮台南「美食之都」品牌，讓更多國內外旅客認識台南好味道。

副市長趙卿惠致詞時表示，松王宴今年邁入第三屆，活動內容持續升級，除了以特色宴席展現台南多元飲食文化，也串聯商圈、古蹟及觀光資源，期盼讓遊客從美食進一步認識台南、延長停留時間，感受「景點走不完、美食吃不完」的城市魅力。

經濟發展局表示，今年特別邀請米其林主廚周榮棠「勇伯」與青年總舖師郭育宏組成雙主廚陣容，共同擔任整菜及出菜總指揮，宴席匯聚13道招牌料理及6款特色飲品，包括阿文米粿、阿鳳浮水虱目魚焿、集品蝦仁飯、包成羊肉、筑馨居東坡肉及佛都愛玉等府城名店，一席呈現台南百味。

此外，活動也邀集近百家企業夥伴提供摸彩好禮，並於9月規劃3條商圈名店美食路線、共6梯次散步走讀，帶領民眾走進國華友愛街區，從街巷探索府城美食與城市故事，帶動商圈觀光及消費人潮。

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