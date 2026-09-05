雲林古蹟日開跑 「尋跡見城」走讀老建築、聽地方故事

2026雲林全國古蹟日今在西螺客町文化館開幕，今年以「尋跡見城」為主題，即日起至10月16日推出14場主題活動，串聯縣內30處文化資產館舍，打造文化路徑，邀請民眾走進老建築、聽地方故事，從一棟建築、一段歷史，重新認識雲林。

雲林縣副縣長陳璧君表示，縣政府近年持續推動文化資產保存、修復與活化再利用，從虎尾建國眷村，到西螺街區、斗六糖廠及土庫歷史場域，都透過修復與活化，逐漸成為地方文化、教育推廣及公共交流的重要空間，今年古蹟日不只讓民眾看古蹟，更希望將文化資產帶進民眾生活。

文化觀光處長謝明璇表示，今年14場主題活動從街區、建築及地方生活出發，透過專業解說、實作體驗及藝術展演，帶領民眾走進文化資產現場，理解古蹟背後的歷史脈絡，也認識文化資產修復所涉及的工藝與技術。

除14場主題活動，今年有30處文資館舍共同響應，包括西螺客町文化館、土庫萬得醫院、虎尾建國眷村文化園區一村、二村、北港工藝坊、雲林故事館、雲林記憶Cool、台西海口故事屋、雲中街生活聚落等文化據點，並透過集章活動鼓勵民眾走訪各地。

配合今年古蹟日，縣府也重新推出「舊愛雲林」專書改版，收錄雲林32處具文化資產身分的文化場域，從歷史、建築特色及地方故事出發，讓書本成為「尋跡見城」的閱讀入口。

2026雲林全國古蹟日今在西螺客町文化館開幕，今年以「尋跡見城」為主題，即日起至10月16日推出14場主題活動。圖／雲林縣政府提供

2026雲林全國古蹟日今在西螺客町文化館開幕，配合今年古蹟日，縣府也重新推出「舊愛雲林」專書改版，收錄雲林32處具文化資產身分的文化場域故事。圖／雲林縣政府提供

2026雲林全國古蹟日今在西螺客町文化館開幕，今年以「尋跡見城」為主題，即日起至10月16日推出14場主題活動。圖／雲林縣政府提供