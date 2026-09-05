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5千人搶答反賄選為了「菜奇鴨、夜奇鴨」再加碼100份好禮

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市政風處舉辦「菜奇鴨＆夜奇鴨守護府城．反賄選知識大挑戰」即將突破5000人大關，加碼獎項。圖／台南市府提供
台南市政風處舉辦「菜奇鴨＆夜奇鴨守護府城．反賄選知識大挑戰」即將突破5000人大關，加碼獎項。圖／台南市府提供

2026九合一地方公職人員選舉候選人登記結束，選戰正式開打。台南市政府政風處推出「菜奇鴨＆夜奇鴨守護府城．反賄選知識大挑戰」網路有獎徵答，自7月15日開跑以來，已有近5000人參與，政風處今天宣布加碼100份獎品，邀請民眾一起答題拚好禮，也認識反賄選觀念。

政風處表示，本次活動結合台南人氣吉祥物「菜奇鴨」、「夜奇鴨」，民眾只要觀看政風處Facebook反賄選影片，掃描QR Code或點擊活動連結，完成並答對5題反賄選知識題，再填寫抽獎資料，即可取得抽獎資格。

題目內容包括反賄選基本觀念、檢舉專線及檢舉獎金制度等，盼透過輕鬆有趣的方式，讓民眾在參與活動的同時，也能了解選舉期間相關法律常識。

政風處為回饋民眾熱烈響應，宣布加碼100份獎品，包括「夜奇鴨燈箱」50名、「菜奇鴨茄芷袋」30名，以及「菜奇鴨、夜奇鴨玩偶」各10名，讓更多參與民眾有機會把周邊商品帶回家。

政風處長張堯星表示，民眾對反賄選議題及活潑宣導方式展現高度支持，政風處將持續結合網路宣導及在地特色IP，以貼近生活、簡單易懂的方式推廣反賄選，讓反賄選不只在選舉期間宣導，也能融入日常，共同守護公平、乾淨的選舉環境。

活動將持續至9月30日，預計10月上旬由主辦單位以電腦公開隨機抽獎，得獎名單將公布於台南市政府政風處Facebook粉絲專頁。

政風處提醒，選舉期間若發現疑似賄選情事，可撥打法務部檢舉專線0800-024-099，撥通後按4，鼓勵民眾勇於檢舉，共同守護民主價值及公平選舉。

賄選 台南 九合一

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