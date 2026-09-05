嘉義武當山真武廟中元普渡送愛心 1020公斤白米捐老人食堂、弱勢家庭

嘉義國邑武當山真武廟今年舉辦中元普渡，今天捐贈1020公斤白米及供品物資，真武廟執行長江忠禧、真武廟慈善會籌備會長許博竣、嘉義市議員候選人林昱孜等人分送給弱勢團體及老人食堂，今年特別媒合嘉義縣社會局，幫助未列冊經濟弱勢民眾，將社會愛心發揮最大效益。

嘉義國邑武當山真武廟今年分送供品，由林昱孜協助媒合聯繫，幫助人數眾多、負擔較重的老人食堂，今天將物資分送至嘉義市興村人文關懷協會、嘉義市興仁社區發展協會、嘉義市後湖里厚福花甲食堂，另也首度捐贈給嘉義縣社會局，將發送給未列冊的經濟弱勢家庭。

許博竣號召大貨車及電動貨叉等器具，將白米分頭載運至老人食堂，林昱孜帶人手幫忙搬米，許博竣、江忠禧也各自肩扛白米，動作迅速將老人食堂部分分送完畢，隨後社會局也派車到真武廟載運白米及物資，感謝廟方捐贈幫助弱勢，將逐一交到有需要的家庭手中。

許博竣說，社會局經濟弱勢審核條件嚴格，有些家庭不符合申請資格，實際生活卻相當困難，仍有物資援助需求，慈善會希望補足社會救助制度缺口，透過媒合方式直接提供物資，讓需要幫助的家庭不必經過繁複申請及募捐程序，讓每一份社會愛心都能送到需要的人手中。

嘉義國邑武當山真武廟今天捐贈中元普渡物資，分送1020公斤白米給老人食堂及弱勢家庭。記者黃于凡／攝影

嘉義國邑武當山真武廟今天捐贈中元普渡物資，分送1020公斤白米給老人食堂及弱勢家庭。記者黃于凡／攝影