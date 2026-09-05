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耗時10餘年追棒球足跡！「南方野球夢」寫台南百年野球史

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
國立台灣歷史博物館館長謝仕淵（右）與國史館助修連克耗時10餘年，完成「南方野球夢：台南棒球百年紀實」，今天舉行新書發表會，記錄台南從日治時期到現代的棒球發展。圖／台南市文化局提供
國立台灣歷史博物館館長謝仕淵（右）與國史館助修連克耗時10餘年，完成「南方野球夢：台南棒球百年紀實」，今天舉行新書發表會，記錄台南從日治時期到現代的棒球發展。圖／台南市文化局提供

一顆棒球如何在台南落地、生根，成為跨越百年的共同記憶？國立台灣歷史博物館館長謝仕淵與國史館助修連克耗時10餘年，走訪台南各地、蒐集文獻與口述史，完成「南方野球夢：台南棒球百年紀實」，今天舉行新書發表會，記錄台南從日治時期到現代的棒球發展。

謝仕淵表示，以單一區域為中心書寫棒球史，是一項極具挑戰的工作，除了文獻考證，更重要的是深入地方進行田野調查及口述訪談。團隊花了10多年時間，走訪台南各地，從球員、教練、家長、記者及地方居民的記憶中，一點一滴拼湊台南的棒球史。

謝仕淵說，研究過程中，團隊曾在東山訪談嘉農（KANO）名將蘇正生，也曾在孔廟前遇見戰後第一代國手黃丙丁；在玉井鄉間，記錄葉志仙老師長年保存的棒球文物，林華韋老師的父母親也在家中珍藏數百件半世紀前的棒球史料。

此外，團隊也透過吳祥木、吳祥福、杜勝三、李憲宗、楊武勳等資深選手與記者的口述，逐步還原不同時代的棒球記憶。謝仕淵認為，這些散落在地方、家庭與個人生命經驗中的資料，正是台南棒球史不可取代的一部分。

台南的棒球史不只是職業賽場上的勝負，也存在於校園、街頭、家庭與地方社會。透過10餘年的田野調查，希望把過去容易被忽略的球員、教練、家長、球迷及地方居民納入歷史，讓棒球不只是「國球」，也是台南城市記憶的一部分。

文化局副局長林韋旭表示，「南方野球夢：台南棒球百年紀實」全書逾10萬字，從日治時期三崁店糖廠、台南公園、台南二中、台南棒球場及玉井糖廠等棒球活動足跡寫起，延伸至戰後少棒、女子棒球、職業棒球，以及亞太國際棒球訓練中心等發展。

文化局表示，「南方野球夢：台南棒球百年紀實」以地方記憶、文化誌觀點與影像敘事交織，描繪棒球從早期在台南街頭與校園萌芽，到走進職業殿堂、登上國際舞台的發展歷程。不單是一本棒球史，更希望從地方文化的角度，理解棒球如何進入台灣社會、在地方扎根，並跨越不同世代延續下來。

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