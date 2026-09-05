台南汙水下水道接管破3成 黃偉哲任內增10.4萬戶拚到六都第4

台南市公共汙水下水道普及率截至今年7月底達30.09%，正式突破3成，六都排名第4。台南市議員李啟維指出，部分既有建築仍設置化糞池，水肥須定期抽取處理，問題源自早期公共汙水建設及雨汙分流不足，政府應負起協助處理責任，讓水肥可直接送入汙水處理系統，不應再向民眾收費。

李啟維表示，水肥處理涉及民生及公共衛生，雖現行主要由環保局依環保法規管理，但從長遠來看，水利局應更積極介入，與環保局共同協調處理。他指出，過去曾協調大樓進行汙水接管，住戶對改善公共衛生普遍支持，但實際施工仍常遇到既有管線及建築物等障礙，市府應加強宣導並設法排除。

水利局長邱忠川表示，目前水肥處理涉及環保法規，因此由環保局負責管理；若有水肥需要進入汙水處理廠，水利局都會配合，並持續評估汙水處理廠量能擴充。長期而言，最根本的方式仍是提高汙水下水道接管率，讓汙水直接進入下水道系統，才能逐步減少水肥處理需求。

環保局表示，目前台南3座水肥處理設施量能足夠，為增加處理彈性及餘裕量，市府已取得公有土地，由水利局規畫新增管線並發包工程，完工後每日水肥投入量預計至少可達300噸。此外，安北路汙水管線755公尺修繕工程已於去年底完成，可維持水肥投入及後續汙水處理系統穩定運作。

水利局指出，台南目前持續推動安平、虎尾寮、柳營、官田、仁德、永康、安南及新市等8處汙水下水道系統。自黃偉哲上任以來，市府投入約138億元，截至7月底累計完成汙水管線約224公里，全市總建設長度達626公里，普及率由19%提升至30.09%，增加約10.4萬戶接管戶，累計完成接管約23.6萬戶，近年每年約完成1萬至1.5萬戶以上。

市府表示，台南幅員廣大，住宅以透天厝為主，舊建築比例高，部分地區還有巷道狹窄、地下管線密集等問題，加上居住密度為六都最低，使汙水管線布設及逐戶接管更具挑戰。隨都市持續發展，未來汙水處理量也會增加，市府除持續提高接管率，也應提前盤點汙水處理設施量能，規畫中長期處理需求。

李啟維表示，汙水接管是長期工程，市府應持續盤點各地汙水接管及處理情形，逐步完善整體系統，降低既有化糞池衍生的水肥處理需求，讓汙水下水道成為台南公共衛生及城市發展的重要基礎建設。