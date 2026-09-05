連日豪雨林內木瓜市場獨秀 76歲木瓜王曝秘訣「是吃得跟人一樣好」
雲林縣林內鄉是國內木瓜重要產地，隨著8月起進入產季旺季，林內木瓜正值甜蜜檔期，價格較去年同期看俏。林內鄉農會今舉辦「2026木瓜蔬果好食光產業文化活動」，同步公布「紅透台灣高品質木瓜評鑑」結果，76歲農友廖榮煌以近40年種植經驗再度奪下「木瓜王」，蟬聯冠軍，他分享種出冠軍木瓜的秘訣，「要讓木瓜吃得跟人一樣好」。
林內鄉農會表示，今年8月受到連日下雨、日照不足影響，木瓜平均減產約1成，但目前市場拍賣均價每公斤約30元，漂亮的優質果品可達40至50元，相較去年同期均價約20元，每公斤上漲10元以上。
農會總幹事黃炫仁指出，每年1月至7月以屏東木瓜盛產為主，8月至隔年農曆年前則進入林內木瓜的天下，現在正值產季，木瓜品質與風味都在最佳時期。
今年「紅透台灣高品質木瓜評鑑」冠軍由去年的「木瓜王」廖榮煌再度拿下，他已76歲、種植木瓜近40年，過去最多曾種植1公頃多木瓜，如今半退休，仍維持約0.6公頃的種植面積。他笑說，「木瓜像人一樣，要吃好一點」，自己會調配酵素等營養管理，讓木瓜「吃得很好」。
廖榮煌近年在木瓜評鑑表現亮眼，去年拿下第一名，前年則獲第二名，他生產的木瓜近一年在市場拍賣價最高曾有1公斤88元。
農業試驗所鳳山熱帶園藝試驗分所副研究員徐智政表示，近期雖然連日豪雨，林內木瓜品質仍維持不錯，果實外觀也沒有受到明顯影響，顯示林內農友平時田間管理做得相當扎實。
今除木瓜評鑑頒獎外，活動現場也安排農產品展售、木瓜及水果試吃，吸引民眾排隊品嚐「紅透台灣」優質木瓜，藝人梁佑南受邀參與開幕，與農友及民眾一起為林內木瓜及在地農業加油。
黃炫仁指出，現在消費者越來越重視食材來源與品質，林內水果及農特產品就是最好的在地名片，希望透過產業文化活動，讓民眾不只是知道「林內有木瓜」，更能親自走進產地，認識農民、了解農業，品嚐最新鮮的在地滋味。
林內鄉農會也將把優質農產帶進城市，預計9月15日至16日帶領林內農民前往板橋，舉辦行銷展售活動，拓展銷售通路，讓更多民眾認識、品嚐並選購林內好農產。
林內木瓜評鑑得獎名單：木瓜王廖榮煌；第二名張育強；第三名蔡文森；優良獎蔡英和、楊政憲、李樹勳。
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