11名績優托育人員獲表揚 嘉市年底再增2處公托收托量再增136名

嘉義市政府持續擴充托育服務，上午在鈺通大飯店舉辦績優托育人員表揚活動，表揚11名長期投入托育工作優秀人員，副市長陳永豐代表市長黃敏惠頒獎宣布，下半年將再新增2處公共托育設施，預計增加136個收托名額，托育布建再升級。

陳永豐表示，面對少子化挑戰，托育人員是支持家庭安心工作、放心生養的重要力量，市府持續從「經濟支持、托育資源、服務支持」三大面向推動育兒福利，提供生育及育兒津貼、托育補助，以及好孕專車、到宅坐月子、育兒喘息、育兒指導等服務，減輕家庭育兒負擔。

目前嘉市有1家居家托育服務中心，公、私立托嬰中心共11家，包括2家托育家園、3家公共托嬰中心及6家私立托嬰中心，托育人員約540人，收托幼兒約1050名。陳永豐指出，下半年除現有5處公共托育據點外，將再增加2處公共托育設施，包括新設「友忠公共托嬰中心」，以及將現有東區公共托育家園轉型為「林森公共托嬰中心」。另有1家私立托嬰機構正在申請設立許可，相關布建完成後，預計可增加136個收托名額。

表揚依服務年資、特殊兒童照顧及教案設計等面向評選，分為「嘉育菁英獎」、「嘉愛之星獎」及「嘉育典範獎」三類，共11人獲獎。

「嘉育菁英獎」4人：居家托育人員黃翠玉、陳秀娟、楊雅茹及洪仕芳。其中黃翠玉從事居家托育15年，擔任協力圈組長3屆以上；陳秀娟在嘉基托嬰中心服務26年。

「嘉愛之星獎」3人：居家托育人員許憶如、林欣儒及機構托育人員蔡玟萲。「嘉育典範獎」4人：居家托育人員吳沛芠、吳美鳳，以及機構托育人員詹家菁、葉逸雯。

服務26年陳秀娟分享，曾照顧1名1個月大特殊需求寶寶，發現孩子發展遲緩，老師們每天耐心為孩子按摩、協助進食，陪伴孩子一步步成長。她說，托育老師就像孩子的「第二個父母」，「老師多一分用心，孩子就多一分進步」，看著孩子逐漸成長，是托育工作最珍貴的成就感。

從事居家托育9年吳沛芠，分享照顧早產兒經驗。孩子因體重較輕、成長較慢，還曾有喝水容易嗆到及咀嚼困難等問題，她以「慢一點沒有關係」鼓勵自己，透過遊戲陪伴孩子練習肌肉發展，耐心等待每一次進步。孩子學會說話後，第一句叫她「阿姨」，讓她深刻感受到托育工作陪伴孩子成長的珍貴。

嘉義市府上午舉辦績優托育人員表揚活動，表揚11名長期投入托育工作的優秀人員。圖／嘉市府提供

嘉義市府上午舉辦績優托育人員表揚活動，表揚11名長期投入托育工作的優秀人員。圖／嘉市府提供

嘉義市府上午舉辦績優托育人員表揚活動，表揚11名長期投入托育工作的優秀人員。圖／嘉市府提供