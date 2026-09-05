爭取連任台東市長陳銘風：治水有感 綠翁聖惠端「拚建設」政見

尋求連任的國民黨台東市長參選人陳銘風，今天參加全國健走大會師活動。他細數過去四年與市府團隊實現改變包括綠地升級，全面改造公園，打造長輩運動、孩子遊戲的共融環境；交通順暢，推動雲南路拓寬，打通在地交通瓶頸；治水有感，完成太平溪左岸光廊、新園大排全段清淤；改善豐榮路69巷、浙江路、四維路等易淹水路段。

民進黨提名的台東市長參選人翁聖惠今在競選總部舉行「拚建設」政見記者會，提出建立「道路工程整合排程」，整合道路、人行、排水及交通工程，避免不同單位各自施工，出現「同一條路才鋪好，沒多久又被重新挖開」的情況。

陳銘風表示，生活優化部分也活化湧泉運動公園、推動垃圾定時定點清運；在地幸福，首辦生育津貼、提高重陽禮金、持續推動原民文化、體育、觀光與青年發展。

他強調，接下來，他將以「十二亮點2.0」與「六大公共空間升級」為核心，繼續拚河岸有光，點亮太平溪右岸，打造林蔭人行步道；街道有樹 ，升級海濱公園、湧泉公園，公園全面有蔭及空間升級，打造仁和球場、公園天幕、寵物友善空間。

翁聖惠則表示，道路、人行、排水與交通都是市民的生活問題，市公所應盤點年度公共工程，並與自來水、電力、電信、瓦斯等管線單位施工前完成資訊交換，能整合就一次施工，降低重複開挖及公帑浪費。同時建立道路、人行及排水熱點資料庫，依歷史積水、事故風險及使用人口排序，優先改善學校、醫院、市場、公園及長者常走路線的照明、坡道與過街安全。

談到停車問題，翁聖惠直指公五立體停車場。她表示，4年前停車改善是選前主打政見，市府也曾表示配合縣府興建公五立體停車場，但這座造價近7億元的停車場卻在爭議中動工，沒多久又停工，後續還爆出履約爭議。

翁聖惠強調，公五雖由縣府主辦，但市長對市民每天面對的停車困境仍有監督、反映責任，「『這不是我蓋的』，不能成為停車問題四年無解的理由」。

她並提出馬偕醫院、台東基督教醫院周邊交通改善，將會同縣府、警方、交通單位、長照業者及居民，檢討救護動線、長照接送臨停區、雨天上下車遮蔽及尖峰疏導。

翁聖惠表示，不會在工程評估前隨口承諾完工日期，但將建立「有資料、有排序、有協調、有進度、有驗收」制度，讓市民走得安全、雨天不再積水、道路不再反覆開挖、就醫不再塞成一團，喊出「換新，惠更好」。