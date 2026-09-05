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影／麻豆大地藝術季「曲流擺」帶大家走一趟曾文溪裏淺山流域藝術旅行

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
麻豆大地藝術季「曲流擺」要帶大家走一趟曾文溪裏淺山流域藝術旅行。記者周宗禎／攝影
麻豆大地藝術季「曲流擺」要帶大家走一趟曾文溪裏淺山流域藝術旅行。記者周宗禎／攝影

「2026 Mattauw大地藝術季」上午在台南總爺藝文中心開幕，展出到12月6日。以「曲流擺：曾文溪的裡淺山」為主題，從一條河流出發，沿著曾文溪流域串聯7大展區，集結37組藝術家與團隊推出42件作品，要帶領民眾從總爺出發，沿曾文溪流動脈絡，走進平時不一定看得見的淺山聚落與地方生活。

大地藝術季延續以「流域」為核心策展精神，「曲流擺」作為想像曾文溪方式。河流從不以直線前進，而是在土地間蜿蜒、轉折，形成獨特地景，也孕育沿岸聚落產業、信仰、生態與生活記憶。

藝術季邀請藝術家深入曾文溪流域田野調查、駐地創作與地方交流，從河流、生態、產業、信仰到日常生活，回應人與土地長久累積的關係，讓藝術不只是「被觀看的作品」，更成為重新認識地方、親近土地的一種方法。

藝術季由8位策展人共同策劃14項子計畫，串聯7大展區，以總爺藝文中心為主要展區，並延伸至曾文水庫、官田拔林、六甲匏仔寮、左鎮、楠西密枝與照興等聚落，另於七股頂山國小設置衛星展場。

不同於傳統集中式展覽，作品散落於流域各處，藝術家運用裝置、影像、聲音、氣味及自然素材等不同媒材，讓民眾在移動之間看見藝術，也看見地方；一趟看展行程，也因此成為一場探索聚落、自然景觀與生活故事的流域旅行。

其中「曲流擺一流域饗宴」大型作品是藝術家黃文淵蒐集曾文溪沿岸漂流竹、漂流木，重新組構成環形地景，將河流長年搬運、堆積所留下的自然痕跡，轉化為可以走入其中的藝術空間。

文化局表示，作品不只是觀看對象，也將成民眾參與活動、交流與感受土地場所，邀請大家在作品中感受曾文溪流動的力量，以及土地與地方共同累積的記憶。

總爺藝文中心展區則呈現「多元的藝術觀察。」藝術家陳科廷「採集曾文溪的流動氣息」及荷蘭氣味藝術家法蘭克•布洛姆（Frank Bloem）「盲蛇的氣味記憶」，以嗅覺打開認識流域的另一種方式；黃信堯與白昆禾的音像作品「墡堊」透過影像併貼與空間分享，思考物種與土地間的關係。

日本團隊「永井朋生X嶋村有里子」則以聲音、顏料及自然素材，結合表演與裝置創作「邊界的水位」，從不同角度重新描繪曾文溪的流域印象。

文化局表示，每周六、日行駛的「流域巴士」固定於善化火車站接駁，帶領民眾深入各展區，跟著藝術家的創作視角走進地方，認識作品如何回應土地，也讓散落在曾文溪流域各處的自然與文化資源彼此串聯，形成更完整的地方文化體驗。

麻豆大地藝術季「曲流擺」要帶大家走一趟曾文溪裏淺山流域藝術旅行。記者周宗禎／攝影
麻豆大地藝術季「曲流擺」要帶大家走一趟曾文溪裏淺山流域藝術旅行。記者周宗禎／攝影

麻豆大地藝術季「曲流擺」要帶大家走一趟曾文溪裏淺山流域藝術旅行。記者周宗禎／攝影
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麻豆大地藝術季「曲流擺」要帶大家走一趟曾文溪裏淺山流域藝術旅行。記者周宗禎／攝影
麻豆大地藝術季「曲流擺」要帶大家走一趟曾文溪裏淺山流域藝術旅行。記者周宗禎／攝影

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麻豆大地藝術季「曲流擺」要帶大家走一趟曾文溪裏淺山流域藝術旅行。記者周宗禎／攝影
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