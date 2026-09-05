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影／台南麻豆文旦打進加拿大六大主流連鎖超市 今首櫃低溫8度出口

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南麻豆文旦打進加拿大六大主流連鎖超市，今首櫃低溫8度出口。記者周宗禎／攝影
台南麻豆文旦打進加拿大六大主流連鎖超市，今首櫃低溫8度出口。記者周宗禎／攝影

台南文旦四年沒有風災影響、品質產量都穩定，麻豆區農會與億昕生鮮公司爭取加拿大主要進口商合作，今天裝櫃一箱12公斤麻豆文旦、1250箱共15噸，全程8度低溫冷鏈直銷加拿大6大超市，並將持續出口文旦與火龍果等在地水果，增加農民收益。

農會表示，加拿大人喜歡大顆文旦、又要求果皮不能有任何斑點與磨損，這與傳統麻豆文旦特色不同，大果通常品質一般，但今年氣候與雨水適宜，大果品質也很優異，但因外觀要求高，多名人力花了好幾天才裝滿一貨櫃。還會視後續收成狀況繼續出口。

供應文旦的青農李育儒種植1.5公頃，他表示今年晚上比起去年收成好很多，但是較正常年份依舊少了兩成，但今年品質優異，不用擔心銷路收益。

農會與市府農業局上午在麻豆柚兒園舉辦外銷加拿大疊櫃啟運作業。農業局表示，麻豆農會總幹事孫慈敏與業者透過加拿大進口商 Taione Trading攻入當地主流知名連鎖通路集團，文旦抵達加拿大後將在Save-On-Foods、PriceSmart Foods、Buy-Low Foods、H-Mart、Foody World 以及 Sungiven 等六大指標性超市上架販售，涵蓋北美主要市場與重要亞裔通路。

市府表示，市府農業局與地方農會致力外銷通路開拓與分散風險，麻豆農會公私協力媒合出口商與北美大型通路集團，不僅成功將台南文旦的產銷網絡拓展至更多國際市場，更有效調節產銷平衡、穩定國內產地價格，讓海外消費者也能同步品嚐到來自台南最道地的秋季果香。

農業局長馮祥勇指出，麻豆農會專業採後處理、精準分級與嚴格品管作業，成功為大果文旦開闢國際新出路，轉化為具備市場競爭力的外銷生力軍，確保每一顆送往海外的文旦都維持最高品質。

麻豆區農會總幹事孫慈敏表示，今年採收期適逢連續降雨，產區部分果品規格相對豐厚飽滿，農會秉持照顧農民初衷，積極尋求各方多元通路適度調節與疏通，精準分流不同規格果品至最適合的海外與國內市場，確保整體產銷平衡並維持優質果品的市場競爭力與穩定行情，特別感謝億昕生鮮與海外夥伴的全力支持，未來農會將持續嚴格把關品質，讓台南優質農產在全球市場穩健立足。

台南麻豆文旦打進加拿大六大主流連鎖超市，今首櫃低溫8度出口。記者周宗禎／攝影
台南麻豆文旦打進加拿大六大主流連鎖超市，今首櫃低溫8度出口。記者周宗禎／攝影

文旦 加拿大 低溫 台南

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