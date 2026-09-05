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嘉市芳草里長9連霸又同額選舉 邁向10連霸十全十美服務人生

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市里長選舉登記截止，里長最資深的東區芳草里長劉丙伍已經9連霸、擔任9任里長未中斷，63歲再度登記參選連任，沒有對手挑戰，當選後將是他的「第十任」，寫下十連任紀錄。圖／劉丙伍提供
嘉義市里長選舉登記截止，里長最資深的東區芳草里長劉丙伍已經9連霸、擔任9任里長未中斷，63歲再度登記參選連任，沒有對手挑戰，當選後將是他的「第十任」，寫下十連任紀錄。圖／劉丙伍提供

嘉義市長、市議員及里長三合一選舉登記昨天截止，里長選舉共84里、157人登記，其中41個里同額選舉，篤定當選，其中以里長最資深的東區芳草里長劉丙伍，格外受矚目，得知同額後，他說，「感謝里民支持信任，我會繼續更努力勤快服務大家。」

他已經9連霸、擔任9任里長未中斷，63歲再度登記參選，沒有對手挑戰，11月28日投票結束當選，將是他的第十任開始，寫下十連任紀錄，堪稱「十全十美」。劉丙伍從27歲開始擔任里長，一做就是36年，中間從未間斷。長期投入基層服務的他，曾獲選嘉市特優里長，接受內政部表揚，服務表現深獲地方肯定。

劉丙伍服務的芳草里位在嘉市東區，靠近中埔鄉，是嘉市靠近山區邊陲的里之一，仍保有濃厚農村人情味及純樸風貌，里內人口約4000多人。出身三代務農家庭的劉丙伍是農夫。27歲那年，他接棒前里長、市農會總幹事林金助的棒子，從此踏上里長之路。36年來，他邊務農邊服務里民，從基層一步一腳印，累積深厚的地方情感與里民信任。

地方人士說，劉丙伍個性率直、待人誠懇務實，看到里民有需要就主動協助，遇到地方大小事也總是第一時間出面處理。他把「服務里民」當成最重要的工作，經常為里民奔走，協助處理生活上的大小問題，並配合市府推動各項市政工作。

劉丙伍長年深耕基層，加上服務主動積極，深獲里民肯定，曾獲績優里長及全國特優里長肯定及中央表揚。36年不間斷，如今再拚4年完成10連霸。對長年穿梭農田與里民之間的里長，「十全十美」不是選舉口號，更是36年歲月累積的里民信任。

嘉義市里長選舉登記截止，里長最資深的東區芳草里長劉丙伍已經9連霸、擔任9任里長未中斷，63歲再度登記參選連任，沒有對手挑戰，當選後將是他的「第十任」，寫下十連任紀錄。圖／劉丙伍提供
嘉義市里長選舉登記截止，里長最資深的東區芳草里長劉丙伍已經9連霸、擔任9任里長未中斷，63歲再度登記參選連任，沒有對手挑戰，當選後將是他的「第十任」，寫下十連任紀錄。圖／劉丙伍提供

里長 嘉義市選舉 2026九合一選舉

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