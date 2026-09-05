鍘美藝術節地點揭曉 18日起安平連演5天…辦桌報名再等等

「鍘美藝術節」活動地點終於公布！2026鍘美藝術節今天在台南鹽水暖身場演出後，今晚宣布活動地點在安平，9月18日至22日連續5天在安億停車場舉行，其中9月18、19日為「野餐觀戲日」，9月20日至22日則推出「辦桌觀戲日」，邀民眾相揪到安平看戲。

主辦單位表示，鹽水暖身場今天順利落幕，透過鑼鼓與掌中戲，讓民眾提前感受傳統布袋戲魅力；接下來活動主場將在安平登場，5天活動都在同一地點舉行，詳細節目內容及參加方式將陸續公布。

其中，野餐觀戲日將安排民眾以較輕鬆的方式坐在戶外看戲；辦桌觀戲日則結合傳統辦桌文化與布袋戲演出，桌數目前仍在最後確認，報名時間及方式將待確認後另行公告。

主辦單位也提醒，安億停車場活動期間將作為演出場地，並非提供觀眾停車使用。周邊停車位置、交通管制及入場動線等資訊，將另行整理公布，提醒民眾屆時依現場指引進場。

主辦單位表示，希望透過「鍘美藝術節」讓傳統布袋戲走進城市公共空間，讓民眾在看戲之餘，也能感受台南特有的人情與文化氛圍。實際交通管制、場地配置及參加方式，仍以後續官方公告為準。

鍘美藝術季今晚在鹽水武廟暖場演出，吸引上千民眾看戲。圖／主辦單位（何沐）提供

鍘美藝術季今晚在鹽水武廟暖場演出，吸引上千民眾看戲。圖／主辦單位（何沐）提供

鍘美藝術季今晚在鹽水武廟暖場演出，吸引上千民眾看戲。圖／主辦單位（何沐）提供