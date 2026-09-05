台南老宅延壽補助恐看得到吃不到…黃偉哲：研議設前端諮詢

台南透天厝占住宅逾六成，中央推動「老宅延壽機能復新計畫」，議員昨天批，現行申請條件對透天厝屋主不友善，恐讓民眾「看得到、吃不到」，市長黃偉哲坦言，若民眾得先花兩、三萬元鑑定，最後「槓龜」恐引發民怨，會要求工務局研議降低前期申請風險。

台南市屋齡卅年以上住宅超過四十六萬棟，其中東區、安南、南區數量最多。市府配合內政部國土管理署推動「老宅延壽機能復新計畫」，受理申請至十一日。

議員李宗霖指出，台南現行仍有「透天厝全棟純住宅」、「百分百同意」等限制，加上申請涉及鑑定、圖資補正及設計等，對屋主而言門檻偏高。台中、高雄針對透天厝及舊市區老屋簡化申請書表、放寬鑑定審查，台南應積極向國土署爭取調整。他要求市府研議透天厝輕量化申請流程，降低圖資補正及設計費等負擔，提供免費現場勘查及初步評估，待確認建物符合補助資格及可能獲得補助額度，再由屋主設計、發包，避免「先花錢後碰運氣」。

黃偉哲坦言，若申請門檻高、名額又少，民眾為達資格先花兩、三萬元鑑定最後落空，「怒氣要往哪裡出？」立意良善政策恐成「政策災難」，他要求工務局研議前端諮詢，支付評估費前先了解建物是否符合申請條件，降低「先支付費用、最後卻拿不到補助」的風險。

工務局表示，國土署核定，台南可獲地方服務團補助及建物修繕補助合計逾一點一三億元。今年依中央補助額度估算，可辦理結構安全性能初步評估四十八件，初步評估三件；另可補助五棟公寓及十八棟透天住宅。