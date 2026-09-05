16年仍難產…台南小巨蛋孵不出來 黃偉哲直言：最不滿意

台南市東區「運動藝文休閒園區BOT案」（俗稱小巨蛋）歷經十六年無下文，去年招商流標，今年四月擴大基地重新公告仍再流標，議員提議納入兒童運動中心等複合功能；市長黃偉哲坦言，小巨蛋是他任內「最不滿意規畫進程」，經費從廿多億元暴增至八十八億元如今歸零，未來會納入多功能發展。

議員李宗霖質詢指出，南台南副都心是東區發展重要區域，小巨蛋基地又是東區少數具大型開發空間精華地段，隨著周邊交通及設站規畫逐步到位，市府應重新思考土地使用，不應鎖定「小巨蛋」單一形式。建議納入兒童運動場館等設施，高價土地若只進行低容積開發，無法發揮土地最大效益，應朝複合式利用，加入生態、綠化補償。並指基地過去曾是綠意盎然「黑森林」，未來開發應保留樹木，鼓勵業者增加植樹，串聯周邊基地及綠地廊道，打造兼具生態與通透性城市綠帶。

黃偉哲坦言，小巨蛋「一路走來命運多舛」，八年市府持續與中央及潛在企業溝通，逐步回到現行方案，未來發展不設限，持續精算土地及預算效益。他認同小巨蛋不應局限單一功能，兒童運動中心是很好方向，先前有廠商表達投資意願，但雙方條件有落差，業者提出優惠條件，又讓市府擔心涉及「圖利」，導致招商停滯。

財政稅務局代理局長陳家慶表示，兩次招商無人申請，原規畫興建至少一點五萬席大型室內體育場館，訪詢潛在投資業者發現，基地使用分區為文教用地，使用項目受限制，影響民間參與意願，將檢討基地條件、開發內容及招商方向，整合南台南副都心周邊開發計畫，評估導入兒童運動、藝文休閒等機能，找出兼公共效益與營運可行性方案。