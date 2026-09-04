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嘉義民雄大士爺祭彩虹普渡 性別友善溫泉、健身房都來

中央社／ 嘉義4日電

嘉義民雄大士爺祭熱鬧登場，今年「彩虹普渡」再進化，不僅「好兄弟」住處升級為樓中樓，還有獲選最想要的「彩虹健身房」，當孤魂野鬼也要漂亮，讓傳統民俗展現多元共融新樣貌。

嘉義民雄大士爺文化祭於9月2日至4日盛大舉行，去年首創「彩虹普渡」驚豔四座的嘉義多元性別服務中心「諸羅部屋」，今年再度與嘉義民雄青年壯遊點合作，將規模擴大為「12大主題」，要讓另一個世界的眾生也體驗一把「現代生活」。

不同於傳統紙紮建築常以「男堂女室」區分性別，今年主打「無界續共融」的樓中樓設計，為了因應「好兄弟」或「好姐妹」對生活品質的追求，更增設了「性別友善溫泉」等創意紙紮。

其中，「彩虹健身房」可是高票當選「如果變成孤魂野鬼最想要的設施」，把現代生活中的休閒、健康與生活需求帶入傳統紙紮，讓另一個世界也能擁有多元的生活選擇。

為了落實「普渡不只要吃好料，也要看好戲」的精神，今年特別邀請變裝皇后鄧百百親自設計紙紮「變裝皇后戲台」，華麗的舞台風格打破傳統野台戲框架，讓眾生在享用供品的同時，也能觀賞最前衛的表演藝術。

供桌上的祭品同樣充滿巧思。除了常見的零食，今年更針對不同性別與生命經驗，準備了跨性別者常用的束胸、高跟鞋、化妝品以及假髮；此外，「囝仔普」與「毛孩普」也將親子教育與寵物友善的概念融入其中，讓各路好兄弟與毛小孩都能在普渡場域找到自己的專屬位置。

諸羅部屋表示，希望透過這些貼近生活的設計，讓年輕朋友從熟悉的物件認識普渡，也看見傳統民俗並非一成不變，而是能隨著社會變化，加入新的生活經驗與價值，透過更貼近年輕世代的創意，讓更多人重新認識普渡的意義，也讓傳統文化在保有原有脈絡的同時，持續發展出新的可能。

嘉義 中元普渡

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