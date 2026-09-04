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竹林也能開演唱會！ 吳汶芳、白安、周蕙明在雲林森林療癒季開唱

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
2026草嶺石壁森林療癒季活動今天開幕，連續3天推出森林小旅行、五感體驗、手作工作坊、療癒微醺餐桌及山農市集等活動，今年更首度將演唱會搬進竹林，歌手吳汶芳等人明天開唱。圖／讀者提供
2026草嶺石壁森林療癒季活動今天開幕，連續3天推出森林小旅行、五感體驗、手作工作坊、療癒微醺餐桌及山農市集等活動，今年更首度將演唱會搬進竹林，歌手吳汶芳等人明天開唱。圖／讀者提供

雲林縣政府以「森之共振」為主題，今天在草嶺石壁森林療癒園區舉辦「2026草嶺石壁森林療癒季」開幕活動，連續3天推出森林小旅行、五感體驗、手作工作坊、療癒微醺餐桌及山農市集，今年更首度將演唱會搬進竹林，明天邀請吳汶芳白安周蕙及南西肯恩等接力開唱，讓樂音與山林聲景交織，打造沉浸式森林音樂體驗。

縣長張麗善表示，今年最大亮點就是首次在竹林舉辦音樂會，草嶺石壁擁有516公頃孟宗竹林，除了可以欣賞竹林美景，也能聽見歌手在山林間演唱的美妙歌聲，「所以我也非常期待。」

張麗善指出，配合台灣竹博覽會，雲林共有斗六糖廠及草嶺石壁兩個展區，從平地一路延伸到山林。民眾可以到斗六糖廠體驗竹創生DIY，也能上草嶺石壁森林療癒基地吸收芬多精、負離子，園區負離子濃度比一般森林高約40倍。

「2026草嶺石壁森林療癒季」自9月4日至6日登場，有「草嶺石壁森林療癒森呼吸」一日、二日小旅行，深入木馬古道、五元兩角及周邊秘境；另有手碟聲音療癒、精油調香、森林色票採集、拓印明信片、擴香石、生態瓶、竹戒指及古坑咖啡手烘等體驗，並導入智慧手環壓力檢測，讓參與者比較進入森林前後的身心變化。

9月5日「竹林演唱會」則由樂耕農室內樂團、吳汶芳、南西肯恩、白安、周蕙接力演出，歌聲伴隨竹林風聲與山林氣息，打造不同於城市音樂場館的演出體驗。

農業部林業及自然保育署署長林華慶表示，台灣竹資源豐富，中央近年積極推動森林療癒及竹產業振興，很高興雲林在張麗善帶領下打造石壁森林療癒基地。透過竹林撫育與環境優化，既能提供竹材原料，也能成為身心靈療癒基地，未來將持續與雲林合作，創造觀光及竹產業更多效益。

文化觀光處長謝明璇表示，「森之共振」是雲林取得「世界竹地標」後首場大型活動，山上與平地活動型態不同，未來希望將草嶺石壁發展成深度旅行、小旅行路線，讓遊客真正遠離城市喧囂，走進山林、呼吸新鮮空氣，獲得身心靈的放鬆。

雲林縣長張麗善表示，古坑草嶺石壁森林療癒園區園區負離子濃度比一般森林高約40倍。圖／讀者提供
雲林縣長張麗善表示，古坑草嶺石壁森林療癒園區園區負離子濃度比一般森林高約40倍。圖／讀者提供

2026草嶺石壁森林療癒季活動今天開幕，連續3天推出森林小旅行、五感體驗、手作工作坊、療癒微醺餐桌及山農市集、演唱會等活動，圖為療癒微醺餐桌。圖／讀者提供
2026草嶺石壁森林療癒季活動今天開幕，連續3天推出森林小旅行、五感體驗、手作工作坊、療癒微醺餐桌及山農市集、演唱會等活動，圖為療癒微醺餐桌。圖／讀者提供

2026草嶺石壁森林療癒季活動今天開幕，連續3天推出森林小旅行、五感體驗、手作工作坊、療癒微醺餐桌及山農市集、演唱會等活動，圖為療癒微醺餐桌。圖／讀者提供
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2026草嶺石壁森林療癒季活動今天開幕，連續3天推出森林小旅行、五感體驗、手作工作坊、療癒微醺餐桌及山農市集、演唱會等活動。圖／讀者提供

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