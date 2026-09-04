台南歸仁天河家族 攜手台北金鷹扶輪社捐助低收入戶

台南市歸仁區「天河家族」代表郭明宏與台北金鷹扶輪社社長鄔玉琪，今天率領社團幹部及會員到歸仁區公所贈送低收入戶中秋節慰問金，每戶2千元共150戶合計30萬元，為弱勢家庭送上佳節祝福與溫暖。

歸仁區區公所表示，郭明宏與子女承襲先父郭天河先生行善助人、回饋鄉里精神，自2021年起由第三代接棒以「天河家族」郭珈彣小姐名義代表捐贈歸仁區低收入戶高中生就學獎助金，每名1萬元，今年有6名學子獲得獎助，期盼透過實際支持減輕弱勢家庭教育負擔，鼓勵學子安心向學、勇敢築夢。

「天河家族」是歸仁區著名的行善世家，由第一代郭天河秉持悲天憫人、關懷弱勢的胸懷捐助地方弱勢。第二代郭明宏、第三代郭珈彣延續天河伯樂善好施精神，至今行善已傳承三代，持續近30年從未間斷。

歸仁區長朱雅宏表示，台北金鷹扶輪社及天河家族長年熱心公益，持續關懷地方弱勢家庭及莘莘學子，這份近30年的善行尤其難能可貴。公所特別回贈感謝狀及歸仁區特色農產品釋迦禮盒，感謝台北金鷹扶輪社及天河家族成員長年付出，以實際行動將愛與善意傳遞到社會每個角落。

台南歸仁天河家族攜手台北金鷹扶輪社捐助低收入戶中秋慰問金，關懷弱勢。圖／歸仁區公所提供

台南歸仁天河家族攜手台北金鷹扶輪社捐助低收入戶中秋慰問金，關懷弱勢。圖／歸仁區公所提供

台南歸仁天河家族攜手台北金鷹扶輪社捐助低收入戶中秋慰問金，關懷弱勢。圖／歸仁區公所提供