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縣長參選登記完隔天就北上 張嘉郡立院替雲林柚農「找市場」

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
國民黨提名雲林縣長參選人、立委張嘉郡（中）昨天完成參選登記，今天隨即北上立法院替雲林農民拚行銷，邀請全國民眾「吃文旦、挺農民」，用消費支持雲林柚農。圖／張嘉郡服務處提供
國民黨提名雲林縣長參選人、立委張嘉郡（中）昨天完成參選登記，今天隨即北上立法院替雲林農民拚行銷，邀請全國民眾「吃文旦、挺農民」，用消費支持雲林柚農。圖／張嘉郡服務處提供

中秋節將至、正值文旦採收上市，雲林縣政府今天在立法院舉辦「雲林 I love 柚」文旦推廣活動，國民黨提名雲林縣長參選人、立委張嘉郡昨天完成參選登記，今天隨即北上立法院替雲林農民拚行銷，邀請全國民眾「吃文旦、挺農民」，用消費支持雲林柚農。

雲林縣副縣長謝淑亞、斗六市長林聖爵等人帶領在地柚農北上，現場展出當季鮮果、文旦禮盒及創意柚香料理，盼藉由產地直接接觸消費市場，替農民拓展銷售通路、增加收益。

張嘉郡表示，每年中秋前將雲林品質好的農產品帶到立法院，就是希望讓更多人認識、品嚐雲林，也讓農民辛苦一整年栽培的成果能夠獲得更穩定的市場與合理價格。農民長期面對極端氣候與市場變化，仍堅持把品質做好，她會扮演農民的後盾，持續替農民拚行銷、找市場、顧收入，讓雲林農產品被更多人看見。

她指出，雲林文旦主要產自斗六，受惠於良好氣候、土壤條件，加上農民不斷精進栽培技術，造就皮薄、果肉細緻多汁、香甜且甜度穩定的特色，中秋送禮或自用，她都推薦選擇雲林斗六文旦，邀請民眾透過實際消費支持台灣農業，讓柚農一整年的辛苦獲得回報。

謝淑亞表示，每一顆雲林文旦，都凝聚柚農一整年的辛勞與專業，縣府希望透過「雲林 I love 柚」推廣活動，串聯產地、品牌、料理與消費通路，讓更多國人認識雲林文旦的好品質，以實際選購行動支持在地農業。

此次活動邀請斗六嘉東文旦果園、樂古農園、斗六文旦重光果園、雲科生態休閒農場、喜美果園及斗六鎮北文旦產銷班第五班等在地柚農共同參與，現場並邀請擁有20多年餐飲經驗的林東立主廚，以雲林文旦設計簡單易學的柚香飲品及創意料理，由謝淑亞、張嘉郡等人共同示範，讓民眾看見文旦除了鮮食、送禮，也能變化為清爽健康的日常料理。

國民黨提名雲林縣長參選人、立委張嘉郡（左三）昨天完成參選登記，今天隨即北上立法院替雲林農民拚行銷，邀請全國民眾「吃文旦、挺農民」，用消費支持雲林柚農。圖／張嘉郡服務處提供
國民黨提名雲林縣長參選人、立委張嘉郡（左三）昨天完成參選登記，今天隨即北上立法院替雲林農民拚行銷，邀請全國民眾「吃文旦、挺農民」，用消費支持雲林柚農。圖／張嘉郡服務處提供

雲林 張嘉郡 市場

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