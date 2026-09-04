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電擊頻傳台南路燈全掛拖3個月 議員批經費不足…市府：2周內檢討

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員謝舒凡質詢指出，極端氣候造成路燈大量故障的情況愈來愈頻繁，現行編列給區公所的維修經費不足及不均，導致路燈故障拖延數月。圖／台南市議會直播
台南市議員謝舒凡質詢指出，極端氣候造成路燈大量故障的情況愈來愈頻繁，現行編列給區公所的維修經費不足及不均，導致路燈故障拖延數月。圖／台南市議會直播

受到極端氣候、雷擊及強降雨影響，原台南縣31區常出現大批路燈同時故障，議員指現行編列給區公所的維修經費不足，有些區公所上半年經費就已用罄，後續追加經費又未能及時到位，導致路燈故障拖延數月，已影響民眾通行安全。市府允2周內檢討現行路燈維護經費的核配方式。

工務局說明，市府自2020年3月起將民治31區市區道路照明設施委由各區公所管理維護，並依各區路燈數量及實際需求核定相關經費。近年市府持續增加路燈維護經費，由2024年度約6600萬元提高至2026年度逾7300萬元。此外，今年另依各區實際需求，追加補助逾870萬元，協助區公所辦理路燈維護及修繕工作。

但市議員謝舒凡質詢指出，近3、4個月來，服務電話、臉書及粉絲專頁私訊不斷接到民眾反映路燈故障問題，尤其北門等沿海地區，受到極端氣候、雷擊及強降雨影響，常出現大批路燈同時故障，甚至長時間無法修繕，已影響民眾通行安全。

謝舒凡表示，北門地區近期曾發生一個村莊近2個月路燈陸續故障，0625強降雨、雷擊事件更造成全村30多盞路燈故障；另有選區一次出現50盞路燈同時故障，民眾因路燈未及時修繕，甚至發生交通事故。

她指出，台南縣市合併前，原鄉鎮公所擁有自主維修人力，技工具備水電專業及高空作業車，路燈故障可以立即派員處理；縣市合併後則改由工務局委辦，分為溪北、溪南等區域負責路燈維修及保養。，但2021年發生長榮女大生事件後，市府改由工務局編列經費，交由區公所執行路燈修繕及新設。

工務局代理局長王建雄說，若以既有路燈的維修案件來看，目前維修經費應該足夠，但謝舒凡當場反駁，「如果經費足夠，怎麼會發生這麼多起路燈將近3個月都無法修繕的事件？」要求市府重新檢討經費配置。

謝舒凡並指出，過去水銀燈或傳統燈具故障，單盞維修費約1000元；現在改用LED燈後，雖然達到節能減碳目的，但若遭遇雷擊、閃電造成LED燈具故障，維修一個面板可能要1萬元，成本相差達10倍。她認為，市府在推動LED路燈時，也應同步思考後續維修成本及極端氣候造成的大量損壞。

謝舒凡強調，北門、將軍、七股等沿海地區，長期面臨強風、豪雨及雷擊等天候條件，市府不能再以一般年度維修量評估經費是否足夠，應盤點1999及各區公所通報資料，檢討極端氣候下的路燈維修需求，避免基層人員疲於奔命，也避免民眾因路燈故障影響交通安全。

王建雄表示，將於兩周內檢討現行路燈維護經費的核配方式，比對各區路燈數量、故障情形、維修成本及地方實際需求，釐清經費配置落差，讓資源分配更符合各區維護需求。針對颱風、強風及豪雨等天然災害造成的路燈損壞，區公所可另循災害搶修機制申請經費。

秘書長尤天厚表示，後續將進一步完善天然災害造成路燈損壞的通報及修復標準作業程序，明確建立通報、派工及追蹤機制，並強化工務局與區公所間的橫向聯繫，確保故障路燈能夠儘速修復，維護民眾夜間通行安全。

台南市議員謝舒凡質詢指出，極端氣候造成路燈大量故障的情況愈來愈頻繁，現行編列給區公所的維修經費不足及不均，導致路燈故障拖延數月。圖／台南市議會直播
台南市議員謝舒凡質詢指出，極端氣候造成路燈大量故障的情況愈來愈頻繁，現行編列給區公所的維修經費不足及不均，導致路燈故障拖延數月。圖／台南市議會直播

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