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永康鐵路地下化進度曝！ 環評「補件再審」拚今年底完成綜規

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
永康鐵路地下化全長6.72公里，預計可消除3處平交道及3座橫交陸橋，並改建永康、大橋為地下站，另於二站間增設康橋地下車站。圖／台南市交通局提供
永康鐵路地下化全長6.72公里，預計可消除3處平交道及3座橫交陸橋，並改建永康、大橋為地下站，另於二站間增設康橋地下車站。圖／台南市交通局提供

台南鐵路地下化延伸永康地區計畫最新進度出爐，環境部8月19日召開環評專案小組第一次初審會議，因委員針對環評報告提出多項意見，會議結論為「補件再審」。南市府表示，已要求交通部鐵道局督促顧問公司加速補正，鐵道局目前仍以2026年底完成綜合規劃為目標。

台南市議員楊中成今天總質詢關心環評進度，交通局長王銘德表示，環評初審時，委員主要針對鐵道局提出的環評報告提出意見，市府由副市長葉澤山率相關局處到場協助說明，對於委員詢問市府協助事項均積極回應，並無「一問三不知」情形。

交通局表示，目前已請鐵道局督促顧問公司，依環評委員意見加速修正、補充資料，涉及土方運輸及交通影響、施工安全、防洪排水、生態保育及拆遷安置等議題，完成補正後再送環評審查。

永康鐵路地下化全長6.72公里，規畫消除3處平交道及3座橫交陸橋，並將永康、大橋車站改建為地下站，另在兩站間增設康橋地下車站。市府表示，計畫完成後可改善鐵路阻隔、推動都市縫合及站區開發，永康也可望成為串聯台南市區與南科的重要節點。

交通局指出，行政院已於2025年9月核定可行性研究，目前由交通部鐵道局辦理綜合規劃，環評則是綜規的重要環節。雖目前環評仍須補件再審，鐵道局仍以2026年底完成綜合規劃為目標，市府將持續配合環評及地方協調工作。

此外，市府也將配合鐵路地下化計畫辦理沿線及站區都市計畫變更，預定9月8日下午2時在台南市立圖書館總館6樓拾光講堂舉行公開展覽前座談會，民眾可提供意見，書面意見則可於9月14日前送至市府交通局。

永康鐵路地下化全長6.72公里，預計可消除3處平交道及3座橫交陸橋，並改建永康、大橋為地下站，另於二站間增設康橋地下車站。圖／台南市交通局提供
永康鐵路地下化全長6.72公里，預計可消除3處平交道及3座橫交陸橋，並改建永康、大橋為地下站，另於二站間增設康橋地下車站。圖／台南市交通局提供

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