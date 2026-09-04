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老宅延壽恐「看得到吃不到」黃偉哲：花3萬鑑定若槓龜恐惹民怨

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市30年以上老宅逾40萬戶，中央「老宅延壽機能復新計畫」面臨僧多粥少。記者吳淑玲／攝影
台南市30年以上老宅逾40萬戶，中央「老宅延壽機能復新計畫」面臨僧多粥少。記者吳淑玲／攝影

台南透天厝占住宅逾6成，中央推動「老宅延壽機能復新計畫」，議員今天質詢指出，現行申請條件對透天厝屋主並不友善，恐讓民眾「看得到、吃不到」，市長黃偉哲坦言，若民眾得先花2、3萬元做鑑定，最後若「槓龜」恐引發民怨，會要求工務局研議降低前期申請風險。

台南市屋齡30年以上住宅已超過46萬棟，其中永康、東、安南、南、北區數量最多。市府配合內政部國土管理署推動「老宅延壽機能復新計畫」，受理申請至9月11日，希望改善老舊住宅安全及居住品質。

市議員李宗霖指出，台南住宅型態與雙北等都會區不同，但現行制度仍有「透天厝全棟純住宅」、「100%同意」等限制，加上申請過程涉及鑑定、圖資補正及設計等程序，對一般屋主而言門檻偏高。台中、高雄已針對透天厝及舊市區老屋簡化申請書表、放寬鑑定審查，台南也應積極向國土署爭取調整。

李宗霖要求市府研議「透天厝輕量化申請流程」，降低圖資補正及設計費等前期負擔，並提供免費現場勘查及初步評估，待確認建物符合補助資格及可能獲得的補助額度後，再由屋主進一步進行設計、發包，避免民眾「先花錢、後碰運氣」。

黃偉哲坦言，中央政策立意良好，但如果申請門檻高、名額又少，民眾為了達到資格先花2、3萬元鑑定最後卻落空，「怒氣要往哪裡出？」恐讓原本立意良善的政策反成「政策災難」，他要求工務局及相關局處研議前端諮詢，在支付評估費用前，先了解建物是否符合基本申請條件，降低「先支付費用、最後卻拿不到補助」的風險。

工務局表示，國土署核定，台南可獲地方服務團補助1800萬元、建物修繕補助9554.4萬元，合計逾1.13億元。今年依中央補助額度估算，可辦理結構安全性能初步評估48件、初步評估3件，另約可補助5棟公寓及18棟透天住宅；實際案件數仍須依個案申請項目、審查結果及核定經費調整。

台南透天厝占住宅逾6成，議員李宗霖今質詢擔中央「老宅延壽機能復新計畫」，現行申請條件對透天厝屋主並不友善，恐讓民眾「看得到、吃不到」。圖／取自台南市議會直播
台南透天厝占住宅逾6成，議員李宗霖今質詢擔中央「老宅延壽機能復新計畫」，現行申請條件對透天厝屋主並不友善，恐讓民眾「看得到、吃不到」。圖／取自台南市議會直播

黃偉哲 老宅 透天厝

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