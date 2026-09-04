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台南久違放晴網友喊「洗衣曬棉被」 8月雨量創1897年來第2高

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南近日連日陰雨，今天終於迎來久違的藍天白雲與陽光。記者吳淑玲／攝影
台南近日連日陰雨，今天終於迎來久違的藍天白雲與陽光。記者吳淑玲／攝影

台南近日連日陰雨，今天終於放晴，久違的藍天白雲讓不少台南人興奮不已。臉書「台南式」社群發文「是藍天白雲嗎！台南人今天都不知道在激動什麼」，短時間湧入大批網友留言，「洗衣服、曬棉被」成為最熱門關鍵字，還有人趁機洗車、曬鞋、曬安全帽，笑稱「再不曬太陽，我可能會踩到菇了」。

「台南式」粉專分享網友對久違陽光的反應，有人留言「今早看到陽光有感動到」、「早上起床看到太陽……哭了」、「令人感動的藍天白雲」，也有人直呼「夏天的感覺回來了！」、「這才是台南的天氣」。

不少網友把握難得晴天，紛紛將連日潮濕的衣物、床單、棉被、鞋子、安全帽及背包拿出來曬，有人喊「能曬不能曬的都趕緊通通拿出去曬」，也有人說「衣櫃衣服都發霉，有得洗了」。還有人留言「今天想出去玩，不想上班」、「曬太陽」、「洗車」，甚至終於能戴上久違的墨鏡，網友也幽默留言「關鍵字：藍白」、「謝謝語婷（雨停）」。

台南山上水道博物館粉專也分享「藍天白雲紅磚」美景，表示下了快半個月的雨，今天早上抬頭一看「藍天！真的是藍天！」連園長都出來巡園。不過粉專笑說，園長走了一圈後似乎發現「哪裡怪怪的」，原來是「天都晴了，人呢？」也向民眾喊話，雨勢差不多告一段落，草地仍綠意盎然、樹木也被雨水洗得乾乾淨淨，這個周末「該換大家出門了吧」，園長已經在等大家。

不過，久違陽光現身，也讓部分台南人直呼「又變熱了」、「啊……好熱啊」，呈現又愛又恨的心情，但相較連日陰雨，多數人仍珍惜難得的晴天，直呼「久違的太陽」，還有人笑稱「藍天藍、白雲白，天線寶寶出來玩囉！」

台南市水利局表示，受到西南氣流、低壓帶及接連豪雨影響，台南市8月降雨日達21天。南區氣象中心資料顯示，台南測站今年8月累積雨量達1372.5毫米，為該站自1897年有觀測紀錄以來8月累積雨量第二高，僅次於1994年8月的1510.3毫米。

台南山上水道博物館粉專曬出「藍天白雲紅磚」，呼喚周末大家應該出門了。圖／台南山上水道博物館粉專
台南山上水道博物館粉專曬出「藍天白雲紅磚」，呼喚周末大家應該出門了。圖／台南山上水道博物館粉專

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