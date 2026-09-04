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台南小巨蛋16年孵不出來 黃偉哲：任內最不滿意的規畫進程

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲（左）答覆議員李宗霖質詢，坦言「小巨蛋是他任內最不滿意的規畫進程」。圖／取自台南市議會直播
台南市長黃偉哲（左）答覆議員李宗霖質詢，坦言「小巨蛋是他任內最不滿意的規畫進程」。圖／取自台南市議會直播

台南市東區「運動藝文休閒園區BOT案」（俗稱小巨蛋）歷經16年仍無下文，去年招商流標，今年4月擴大基地重新公告，期限屆滿再度流標，議員提議不必侷限「孵蛋」可納入兒童運動中心等複合功能；市長黃偉哲坦言，小巨蛋是他任內「最不滿意的規畫進程」，經費曾從20多億元暴增至88億元，如今又歸零，未來會納入多功能方向發展。

市議員李宗霖今天在市政總質詢指出，南台南副都心是東區發展的重要區域，小巨蛋基地又是東區少數具大型開發空間的精華地段，隨著周邊交通及設站規畫逐步到位，市府應重新思考土地使用，不應只鎖定「小巨蛋」單一形式。

李宗霖建議，可納入兒童運動場館等設施，高價土地若只進行低容積開發，將無法發揮土地最大效益，未來應朝複合式利用，並加入生態、綠化補償，基地過去曾是綠意盎然的「黑森林」，未來若開發，應盡可能保留既有樹木，並鼓勵業者增加植樹，串聯周邊基地及綠地廊道，打造兼具生態與通透性的城市綠帶。

黃偉哲坦言，小巨蛋是他任內「最不滿意的規畫進程」，歷經定位改變，經費從20多億元增加到88億元，最後又歸零，「一路走來命運多舛」。他強調，這8年市府並非原地空轉，而是持續與中央及潛在企業集團溝通，才逐步回到現行方案，未來發展不設限，將持續精算土地及預算效益。

黃偉哲認同小巨蛋不應侷限單一功能，兒童運動中心就是很好的方向，先前有廠商表達投資意願，但雙方在條件上仍有落差，市府要求的回饋條件業者無法配合，而業者提出的優惠條件，又讓市府擔心涉及「圖利」法律爭議，導致招商進度停滯。

財政稅務局代理局長陳家慶表示，歷經兩次公告招商均無業者申請，原規畫興建至少1.5萬席大型室內體育場館，訪詢潛在投資業者後發現，基地使用分區為文教用地，容許使用項目較受限制，影響投資可行性及民間參與意願。

陳家慶指出，市府持續檢討基地條件、開發內容及招商方向，也將整合南台南副都心周邊開發計畫，評估導入兒童運動、藝文休閒及其他符合土地使用規定的複合機能，希望找出兼具公共效益與營運可行性的方案。

台南市運動藝文休閒園區BOT案」（台南小巨蛋）示意圖。圖／台南市政府提供
台南市運動藝文休閒園區BOT案」（台南小巨蛋）示意圖。圖／台南市政府提供

台南東區「小巨蛋」預定地目前雜草叢生。記者吳淑玲／攝影
台南東區「小巨蛋」預定地目前雜草叢生。記者吳淑玲／攝影

黃偉哲 小巨蛋 台南

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