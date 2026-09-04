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雲林縣政府：文旦今年產量減2成 甜度未受影響

中央社／ 台北4日電

中秋節將至，雲林縣政府今天由副縣長謝淑亞領軍，在立法院舉辦文旦推廣記者會。謝淑亞表示，雲林文旦今年產量約減少2成，但是品質甜度未受雨量影響，因此價位維持良好。

雲林縣政府今天在立法院舉辦「雲林 I love柚」文旦推廣記者會，由謝淑亞、斗六市長林聖爵等人帶領在地柚農北上，推銷雲林文旦，盼透過產地與消費市場直接連結，協助農民拓展通路、增加收益。

主辦單位並邀請主廚林東立在活動現場示範用文旦製作柚香飲品及創意料理。國民黨立委張嘉郡、賴士葆、陳菁徽，及民眾黨立委蔡春綢等人皆出席，共同參與推廣。

謝淑亞受訪表示，雲林土質適合種植文旦，在地農民更非常認真的組成讀書會，一起用心守護品質。今年雨季較長，但雲林產出的文旦卻糖分不減，一樣甜蜜蜜，只是產量大約減少2成，價位方面則維持得非常好。

雲林縣政府農業處表示，雲林文旦種植面積約235公頃，總產量約4700公噸，其中斗六市種植面積占超過7成，達183公頃。今年受到3月低溫與6月連續豪雨影響，部分果園結果率下降；所幸文旦成熟期間雨量較少，果實甜度高，整體品質表現良好。相關訂購資訊可參考「雲林縣政府農業處」粉絲專頁。

文旦 雲林 林聖爵 謝淑亞

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