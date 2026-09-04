城隍夜巡揚名國際 嘉義城隍廟影片勇奪雙獎新書揭密中元祭

重要民俗國定古蹟嘉義城隍廟中元祭典獲國際肯定！以「城隍夜巡」為主題拍攝紀錄影片，日前分別獲義大利「Theta短片電影節」，以及加勒比海國家千里達及托巴哥「國際電影民俗影展」兩影展優選肯定。上午城隍廟舉辦記者會分享獲獎喜訊，發表新書「綏靖祐民－嘉義城隍廟中元祭典暨夜巡諸羅城」，以影像、文字雙軌讓百年民俗走向國際。

副市長陳永豐代表市長黃敏惠出席表示，城隍廟中元祭典2021年公告登錄市定民俗，承載地方歷史記憶，是世代嘉義人共同信仰與情感，農曆8月1日城隍廟在中央噴水圓環辦城隍夜巡、夯枷解厄等系列活動，歡迎全台民眾到嘉義感受獨特民俗文化。

獲獎影片由嘉義子弟王示衡導演帶團隊製作，鏡頭深入城隍夜巡隊伍，記錄傳統陣頭、信眾參與以及城市街區文化景觀，呈現城隍信仰的深厚底蘊，讓台灣民俗文化透過影像跨越國界。

城隍廟出版「綏靖祐民－嘉義城隍廟中元祭典暨夜巡諸羅城」新書，文化部文化資產局及市府文化局配合款支持，延續文化局2024年出版的「嘉義城隍中元祭典」專書研究成果，介紹中元祭典、東市場、九大柱組織文化、城隍夜巡及千秋祭典等內容。新書作者林宥辰擔任活動主持人，他表示，希望透過出版讓更多人認識城隍廟中元祭典背後的歷史脈絡與文化內涵，不只是看熱鬧，更能理解民俗活動所蘊含的地方社群記憶。

文化局運用AR互動尋寶、古物3D建模等數位轉譯方式，拓展文化資產展示與傳承的新可能，讓傳統民俗不只留在祭典現場，也能透過數位科技走進年輕世代的生活。市府推動綠色遶境，今年城隍夜巡特別推出環保「平安杯」循環使用機制，鼓勵民眾參與祭典、享用茶水重複使用循環杯，將減塑減廢理念融入傳統信仰，打造兼具文化、信仰與永續精神的綠色遶境。

國定古蹟嘉義城隍廟以「城隍夜巡」為主題拍攝紀錄影片，獲義大利「Theta短片電影節」，以及加勒比海國家千里達及托巴哥「國際電影民俗影展」兩影展優選。上午城隍廟舉辦記者會分享獲獎喜訊，發表新書「綏靖祐民－嘉義城隍廟中元祭典暨夜巡諸羅城」。圖／嘉市府提供

國定古蹟嘉義城隍廟以「城隍夜巡」為主題拍攝紀錄影片，獲義大利「Theta短片電影節」，以及加勒比海國家千里達及托巴哥「國際電影民俗影展」兩影展優選。上午城隍廟舉辦記者會分享獲獎喜訊，發表新書「綏靖祐民－嘉義城隍廟中元祭典暨夜巡諸羅城」。圖／嘉市府提供

國定古蹟嘉義城隍廟以「城隍夜巡」為主題拍攝紀錄影片，獲義大利「Theta短片電影節」，以及加勒比海國家千里達及托巴哥「國際電影民俗影展」兩影展優選。上午城隍廟舉辦記者會分享獲獎喜訊，發表新書「綏靖祐民－嘉義城隍廟中元祭典暨夜巡諸羅城」。圖／嘉市府提供