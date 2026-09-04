蕭壠陣頭藝術祭12日提供看陣、闖關、走讀、學陣 一次體驗台南藝陣文化

台南市政府今天宣布12、13日在蕭壠文化園區舉辦「蕭壠陣頭藝術祭：藝同來出陣」，同步推出「藝陣博覽會特展」，展至30日。

兩日活動邀請七股竹橋國小牛犁歌陣、宅子港慈德宮十二婆姐陣、佳里吉和堂家將團、佳里代天護國宮龍鳳獅陣、佳里三五甲鎮山宮文武郎君陣及佳里南勢九龍殿宋江陣等在地陣頭熱鬧出陣。

文化局表示，不同陣式、身段、樂曲與傳統技藝，呈現台南藝陣豐富多元文化樣貌。從兒童陣頭到傳統家將、獅陣與宋江陣，每一支隊伍背後都有自己的地方故事與信仰脈絡，民眾不只是「看表演」，更能從陣頭的行進、服飾、兵器、臉譜與儀式中，看見台南地方社會長久累積的文化記憶。

文化局說，藝陣博覽會特展12日至30日在蕭壠文化園區南北廊道展出，以「藝同來出陣」牌樓作為入口，打造具有廟埕氛圍的沉浸式展覽空間，沿途介紹鬥牛陣、白鶴陣、金獅陣、竹馬陣、十二婆姐陣、蜈蚣陣、天子門生及家將團等台南特色藝陣，並以藝陣IP「金細細」——金獅陣的金獅——串聯展覽內容，將藝陣的歷史、角色、工藝與信仰轉化為親子容易理解的圖文內容。

活動期間規畫學校教育推廣，邀請偏鄉及非山非市學校師生參與深度走讀、講座與互動體驗，讓藝陣文化走入校園、走近孩子；另有藝陣主題市集及街頭藝人演出，讓傳統文化不只在廟埕與祭典中延續，也能走進展場、校園與日常生活。

副市長葉澤山表示，活動集結在地藝陣展演、文化走讀、專題講座、主題闖關及市集等內容，邀請民眾走進蕭壠，從「看、玩、走、學」不同角度認識台南深厚而多元的藝陣文化。

葉澤山表示，感謝各藝陣團隊、藝術家、地方民意代表服務處及參與單位共同響應。台南是著名藝陣之鄉，尤其溪北及大北門地區的陣頭文化底蘊深厚，而藝陣不只是廟會活動熱鬧場景，更是長年存在於民間信仰、地方生活與社群記憶中的重要文化。

他說，文化保存不能只停留在展示，更重要的是讓下一代願意親近、理解與參與，因此今年透過展覽、遊戲、走讀及體驗等多元方式，讓大人、小朋友都能以更生活化的方式認識藝陣文化，也讓傳統文化在地方持續傳承。蕭壠園區也有常設的台南藝陣館，歡迎大家來到蕭壠，一起認識藝陣、感受台南獨特的文化魅力。現場除精彩陣頭展演，也安排文化走讀、專題講座及互動闖關，並邀請張淑君老師、清華閣周祐名掌中劇團等專業團隊，帶領民眾從不同面向認識藝陣文化。

蕭壠陣頭藝術祭12、13日辦看陣、闖關、走讀、學陣一次體驗台南藝陣文化。圖／市府提供

蕭壠陣頭藝術祭12、13日辦看陣、闖關、走讀、學陣一次體驗台南藝陣文化。圖／市府提供

蕭壠陣頭藝術祭12、13日辦看陣、闖關、走讀、學陣一次體驗台南藝陣文化。圖／市府提供