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台南8月降雨百餘年來歷史次高 抽水量相當1座南化水庫

中央社／ 台南4日電

受低壓帶及西南氣流影響，台南8月連日降雨；市府統計，8月雨日21天，台南測站累積雨量1372.5毫米，100多年來歷史次高，全市抽水總量約8100萬公噸，相當於1座南化水庫

台南市政府水利局今天指出，台南市8月雨日21天，中央氣象署南區氣象中心資料顯示，台南測站累積雨量1372.5毫米，自1897年有觀測紀錄以來第二高，僅次於1994年8月1510.3毫米。

水利局說明，仁德區8月21日至25日累積雨量1134毫米，永康區24小時降雨量503毫米，已達超大豪雨標準。對照台南8月氣候平均值（1991年-2020年）466.1毫米，對防汛工作是一大挑戰。

水利局表示，面對8月驚人降雨量，全市67站抽水站啟抽，抽水總量約8100萬公噸，其中8月21日至25日抽水總量約7460萬公噸，但降雨停歇後快速退水。

水利局呼籲，市民應隨時掌握最新水情與氣象資訊，提前做好防災及避災準備，若發現側溝落水口、水溝蓋或私人溝渠有樹葉、雜物阻塞或遭塑膠墊覆蓋，應協助清除或通報市府，加速排水。

台南 南化水庫

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