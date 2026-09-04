豪雨壓垮老屋低收入老翁受困 社工介入協助安置依親找安身處

連日豪雨造成嘉義市湖內里一處老舊平房屋頂坍塌，75歲行動不便吳姓老翁受困屋內，所幸消防人員及時搶救，順利將他救出送醫。相較於老屋倒塌，老翁脫困後「住哪裡」成為更棘手的問題。由於老翁屬低收入戶，房屋目前已無法居住，市府社會處及西區區公所已介入，社工協助評估安置、養護或依親等方案，確保老翁有安全落腳處。

消防局獲報，民生南路一帶有房屋坍塌，且有老人受困，立即派遣湖內分隊及第二分隊，共3車8人前往救援。消防人員抵達後發現，一棟一樓老舊平房屋頂及屋簷已經坍塌，75歲老翁因行動不便受困屋內，雖然沒有立即生命危險，卻無法自行脫困。

消防人員隨即利用雙節梯搭配長背板，在確認環境安全後進入屋內救援，順利將老翁救出，並送往聖馬爾定醫院檢查。經醫師檢查，老翁意識清醒、沒有明顯外傷，身體狀況尚無大礙。老翁獲救面臨居住問題。由於他是低收入戶，原本租住的老舊木屋如今因坍塌已暫時無法居住，加上本身行動不便，後續安置更需要社會福利系統介入。

湖內里通報西區區公所及市府社會處，社工了解老翁家庭及生活狀況。老翁與妹妹設同一戶籍，後續將尊重老翁意願，評估暫時安置、入住養護機構或協助依親等方式，找出最適合老翁的安身處所。

區公所表示，這處房屋老舊，申請房屋修繕，因不符合修繕條件，未能進行改善。這次受到連日豪雨影響，老屋屋頂不堪長時間雨勢，最終發生坍塌。消防人員研判，房屋結構因屋齡久遠，加上連日降雨造成長時間受潮，導致承載能力下降，最終造成屋頂及部分結構坍塌。

連日豪雨造成嘉義市湖內里一處老舊平房屋頂坍塌，75歲行動不便吳姓老翁受困屋內，所幸消防人員及時搶救，順利將他救出送醫。記者魯永明／翻攝