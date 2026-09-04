日本水戶市議長拜會黃偉哲 深化體育觀光農產交流

日本茨城縣水戶市議長袴塚孝雄昨天率團拜會台南市長黃偉哲，雙方交流體育、觀光、農產等議題，期待深化兩市年輕世代友誼。

台南市政府今天發布新聞稿指出，兼任水戶市躲避球協會會長的袴塚孝雄，昨天率領躲避球協會理事長青木剛、幹部袴塚孝太等人拜會黃偉哲；黃偉哲感謝袴塚孝雄長期促進台南市與水戶市交流。

黃偉哲希望兩市學生跨越國界切磋球技、建立友誼及雙向互訪，期待兩市交流逐步延伸至教育、文化等領域；黃偉哲同時介紹「日本友誼市景點互惠計畫」，歡迎水戶市加入促進兩市觀光。

袴塚孝雄則支持擴大兩市學生交流構想，且稱讚台南水果品質優良，他說，水戶市曾選用台南水果作為學童營養午餐食材，期盼未來持續採購，深化雙方農產交流合作。

市府說明，水戶市是日本茨城縣廳所在地，也是台南市安南區飛虎將軍廟主神杉浦茂峰故鄉，兩市2013年起透過國小躲避球進行體育交流，2024年締結友誼市；台南市飛虎將軍廟附近新設道路命名為「水戶街」，水戶市杉浦茂峰故居遺址前道路命名為「台南路」。