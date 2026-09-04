嘉義大車站計畫土地同意面積突破5成添動能 小澎湖公辦都更挺進

嘉義市「嘉義大車站計畫」再傳進展。配合鐵路高架化及台鐵－高鐵聯外軌道運輸建設，市府推動小澎湖地區公辦都市更新，7月啟動更新意願調查，截至8月底，土地所有權人同意參與的土地面積已突破5成，地方參與意願逐步凝聚，為後續推動招商跨出重要一步。

市長黃敏惠表示，鐵路高架化預計2029年通車，將打破鐵路長期形成的都市空間阻隔，加上市府持續爭取台鐵－高鐵聯外軌道運輸建設，未來嘉義市區與嘉義高鐵站的交通連結可望更加便捷。市府將把握交通建設帶動城市轉型契機，強化嘉義大車站地區交通轉運、生活服務及產業發展機能，而小澎湖公辦都更正是車站軸帶翻轉的核心項目之一。透過整體都市更新，可改善老舊社區居住環境、公共設施及公共安全，讓城市建設與居民生活更緊密結合。

都市發展處長許懷群表示，目前更新意願調查土地同意參與面積已突破5成，顯示地方逐步形成推動公辦都更的共識。市府將持續蒐集居民意見，透過整體規劃提升公共設施品質與土地利用效益，讓居民共享都市發展成果。

小澎湖地區位於中興路旁、緊鄰嘉義新車站，是嘉義市門戶入口的「第一排」，具有高度發展潛力，但早期發展形成的老舊建築、狹窄道路及公共安全問題，也成為都市更新的重要課題。更新意願調查將持續至9月30日，7月已舉辦2場說明會，9月8日將再辦理說明會，向居民說明目前意願回收情形，並針對居住、安置及權益等問題進一步溝通。

都發處指出，目前土地及合法建築物所有權人仍可持續填寫更新意願書。現階段除土地面積同意比例已突破5成外，市府也正積極確認「土地及合法建築物所有權人人數」及「合法建築物面積」等同意參與門檻；若後續達到半數同意，市府將啟動招商文件研擬及招商作業，推進小澎湖公辦都更下一階段。

市府提醒，小澎湖地區土地及合法建築物所有權人可於9月底前完成更新意願書。每周二、四下午2時至6時，也可前往小小北都市更新駐點工作站（嘉義市西區中興路1號）洽詢，或透過官方LINE「小澎湖小副瀨北港車頭都市更新」（LINE ID：@932cfser）了解詳情。

嘉義市「嘉義大車站計畫」再傳進展。配合鐵路高架化及台鐵－高鐵聯外軌道運輸建設，市府推動小澎湖地區公辦都市更新，7月啟動更新意願調查，截至8月底，土地所有權人同意參與的土地面積已突破5成。圖／嘉市府提供

嘉義市「嘉義大車站計畫」再傳進展。配合鐵路高架化及台鐵－高鐵聯外軌道運輸建設，市府推動小澎湖地區公辦都市更新，7月啟動更新意願調查，截至8月底，土地所有權人同意參與的土地面積已突破5成。圖／嘉市府提供

嘉義市「嘉義大車站計畫」再傳進展。配合鐵路高架化及台鐵－高鐵聯外軌道運輸建設，市府推動小澎湖地區公辦都市更新，7月啟動更新意願調查，截至8月底，土地所有權人同意參與的土地面積已突破5成。圖／嘉市府提供

嘉義市「嘉義大車站計畫」再傳進展。配合鐵路高架化及台鐵－高鐵聯外軌道運輸建設，市府推動小澎湖地區公辦都市更新，7月啟動更新意願調查，截至8月底，土地所有權人同意參與的土地面積已突破5成。圖／嘉市府提供