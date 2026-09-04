台南亞太棒球場維運 議員憂成「三不管」…黃偉哲：須釐清

台南亞太棒訓中心成棒主球場租借給中職統一獅作為本賽季主場，受到連日大雨影響，出動抽水機協助場內排水，球迷也發現場內天然草坪呈現黑色，有議員說，黑土經了解是為吸水，但排水不順仍有改善空間。

體育局表示，亞太成棒主球場近期因連續強降雨造成場地含水量偏高，立即進行排水、草皮及紅土區整理，持續掌握恢復情形，自場館啟用以來，依賽事使用狀況及球員、球團意見持續優化，此次大雨後會再檢視排水效能及維護機制。

市議員朱正軒認為，市府與統一獅球團仍在協調維護營運方式，球團可能認為只是租用場地，硬體設施應由體育局處理，市府則希望能透過委外管理或其他合作方式，與統一獅建立更緊密的合作關係，若雙方一直存在認知差異，恐怕容易形成「三不管」地帶，市府應更積極搭起「友誼的橋梁」。

市長黃偉哲指出，市府提供統一獅球團不少優惠，議員所提問題確實值得重視，但市立棒球場過去由球隊認養時，場地狀況也不是很好，因此「認養」與實際責任歸屬之間，須進一步釐清。

另，朱正軒也提到，成棒副球場目前由棒球協會認養，近期舉辦世界盃女子棒球賽，但整體城市宣傳似乎不足，市府應與棒球協會共同做好行銷。體育局回應，國家棒球訓練基地五月掛牌後，七至十二月已規畫十三場集訓及賽事，包括國家代表隊訓練及國內外賽事，未來持續與棒協合作，強化賽事宣傳，提升場館使用效益及台南棒球城市能見度。