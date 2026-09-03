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雲林鄉鎮長同額競選5變3！登記明日最終決戰 僅剩這3鄉鎮拚同額

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
補選成功的麥寮鄉長許忠富（右一），兩年多交出亮眼執政成績，原被視為可能同額競選，昨天另有一人許金保登記，打破同額局面。記者蔡維斌／攝影
補選成功的麥寮鄉長許忠富（右一），兩年多交出亮眼執政成績，原被視為可能同額競選，昨天另有一人許金保登記，打破同額局面。記者蔡維斌／攝影

雲林縣20鄉鎮市長選舉，原本傳出有5鄉鎮選情單純，可能出現同額競選，但在登記倒數兩天，有兩個鄉殺出程咬金，分別都是民進黨執政的麥寮鄉和東勢鄉，目前只剩虎尾鎮、土庫鎮、台西鄉3鄉鎮可能只一人登記，明天登記最後一天，雲林縣能保有幾個鄉鎮同額競選，拭目以待。

雲林縣鄉鎮市長和縣議員布局，關係著縣長寶座的攻防戰略，在還沒開放登記前，即傳出有尋求連任的土庫鎮、虎尾鎮、台西鄉、麥寮鄉、東勢鄉等五鄉鎮，因現任的鄉鎮長，或因執政成績亮眼、或因派系的整合，使選情相對單純，被視為最有可能同額競選的鄉鎮。

麥寮鄉人口位居雲林第三大，為兵家必爭之地，選情相對複雜，但尋求連任的許忠富，兩年多前補選成功，入主鄉政兩年多來，交出亮眼政績，到登記前仍沒傳出有人競逐，不料昨天一名75歲的前國立台灣美術館主任許金保登記參選，打破該鄉同額競選局面。

許金保雖首度參選但不算是政治素人，過去不僅熱心參與地方事務，多數扮演助選抬轎角色，也曾為幾位政治人物擔任過競選「麥克風手」。他自認資源有限，但給鄉民多一個選擇。

除了麥寮鄉，原本也有可能同額競選的東勢鄉，今天東勢農會常務監事林當事，也登記參選鄉長，林當事曾任農會理事長，也曾參選過鄉長，平時熱心參與地方政治，他的參選並不意外，因在現任鄉長張健福尋求連任之際，地方就傳出他有意參選。

張健福雖有不錯的政績，被視為連任可輕騎過關，不料，一度參選資格出問題，後經選委會認定「可參選」，讓其支持者士氣大振，他重整軍心投入選戰，一直被外界看好，因此也被視為同額競選之鄉，如今挑戰者出現，是否衝擊選情，有待觀察。

登記只剩明天最後一天，其他三個鄉鎮是否有人投入選戰，增添選情變數，各方都密切觀察中。

原被視為可能同額競選的東勢鄉長張健福（左二），今因有另一人現任東勢農會常監林當事代表泛藍登記參選，使選情增添變數。記者蔡維斌／攝影
原被視為可能同額競選的東勢鄉長張健福（左二），今因有另一人現任東勢農會常監林當事代表泛藍登記參選，使選情增添變數。記者蔡維斌／攝影

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