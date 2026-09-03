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嘉市汙水建設挺進湖子內 跨越鐵路向東延伸完善城市地下命脈

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市汙水下水道建設再跨一步！「嘉義市汙水系統第二期－主、次幹管第2標及湖子內地區用戶接管工程」，下午舉行動土祈福典禮，市長黃敏惠與內政部長劉世芳出席。圖／嘉市府提供
嘉義市汙水下水道建設再跨一步！「嘉義市汙水系統第二期－主、次幹管第2標及湖子內地區用戶接管工程」，下午舉行動土祈福典禮，市長黃敏惠與內政部長劉世芳出席。圖／嘉市府提供

嘉義汙水下水道建設再跨一步！「嘉義市汙水系統第二期－主、次幹管第2標及湖子內地區用戶接管工程」，下午舉行動土祈福典禮，市長黃敏惠與內政部長劉世芳出席，象徵汙水建設版圖從鐵路以西跨向鐵路以東，挺進湖子內。工程預計完成3241戶用戶接管、新設1座揚水站，預計2029年3月完工。

劉世芳表示，嘉市汙水下水道第一、二、三期工程總經費預計約130億元，中央將持續協助嘉市推動相關建設，並在補助經費給予最

大支持，讓城市環境更加健康宜居。黃敏惠表示，嘉市汙水下水道建設一路走來不容易，早期因中央政策調整改採BOT模式，受限嘉市規模較小、招商不易，工程一度多次流標；中央恢復補助，市府立即重啟建設，透過說明會、協調會凝聚共識，在市民配合下持續推進。

汙水下水道第一期計畫自2015年至2024年投入43.69億元，完成11 標工程，截至2024年底用戶接管戶數突破1萬5000戶，完成超過186處後巷接管。第二期計畫經費46.33億元，中央核列43.67億元、市府自籌2.66億元，計畫期程2025年至2030年，共規畫14標工程，預計完成2萬8818 戶用戶接管，累計全市接管戶數達4萬3903戶，逐步將服務範圍由鐵路以西擴展至鐵路以東及湖子內。

此次第2標工程主、次幹管總長約4307公尺，巷道連接管約1萬7168公尺，預計完成3241戶接管，並設置1座揚水站。工程6月30日開工，預計2029年3月完工，完成後可讓嘉義市污水下水道用戶接管普及率提升約2.96%。

工務處長余成鈺表示，湖子內是嘉義市近年重要的新興發展區，隨著住宅開發及人口移入，地下公共建設也必須提前布局。工程除可改善環境衛生、降低生活污水污染，也將同步改善後巷鋪面、排水及雜亂管線，部分路段更結合地方特色進行後巷美化，讓過去容易產

生臭味、蚊蟲及髒亂的空間，逐步轉型為乾淨、整潔的生活環境。

黃敏惠呼籲中央加速嘉義交通建設。嘉義高鐵、台鐵雙站年進出站人次已突破1400萬，現有BRT運能恐難因應未來需求，尤其嘉科園區及大南方新矽谷持續發展，中央應記取竹科、南科「產業先到位、軌道跟不上」造成交通壅塞的經驗，盡速主政興建高鐵聯外軌道，串聯高鐵、台鐵、林鐵及雲嘉南生活圈。

嘉義市汙水下水道建設再跨一步！「嘉義市汙水系統第二期－主、次幹管第2標及湖子內地區用戶接管工程」，下午舉行動土祈福典禮，市長黃敏惠與內政部長劉世芳出席。圖／嘉市府提供
嘉義市汙水下水道建設再跨一步！「嘉義市汙水系統第二期－主、次幹管第2標及湖子內地區用戶接管工程」，下午舉行動土祈福典禮，市長黃敏惠與內政部長劉世芳出席。圖／嘉市府提供

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