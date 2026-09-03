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小朋友敲碗 陳亭妃牽線讓台南孩子體驗日本「紙芝居」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
曾擔任幼教老師的沼沢裕太日前搭船來台，帶著自己的人力三輪車，展開單車環台之旅，還將日本擁有百年歷史的傳統街頭藝術「紙芝居」帶到台灣，民進黨台南市長參選人陳亭妃牽線安排，讓台南孩子近距離與這位來自日本的「裕太大哥哥」交流。圖／陳亭妃提供
曾擔任幼教老師的沼沢裕太日前搭船來台，帶著自己的人力三輪車，展開單車環台之旅，還將日本擁有百年歷史的傳統街頭藝術「紙芝居」帶到台灣，民進黨台南市長參選人陳亭妃牽線安排，讓台南孩子近距離與這位來自日本的「裕太大哥哥」交流。圖／陳亭妃提供

曾擔任幼教老師的沼沢裕太日前搭船來台，帶著自己的人力三輪車，展開單車環台之旅，還將日本擁有百年歷史的傳統街頭藝術「紙芝居」帶到台灣，因小朋友敲碗，台南市長參選人陳亭妃牽線安排，讓台南孩子近距離與這名來自日本的「裕太大哥哥」交流。

陳亭妃表示，先前小朋友不斷向她「敲碗」，希望能親眼見到從日本一路來到台灣的沼沢裕太，讓她也對這名「大哥哥」充滿好奇。進一步了解後發現，沼沢裕太曾任幼教老師，長期熱愛孩子並致力推廣故事藝術，因此透過「南投故事館」館長梁志忠協助，邀請他到台南與孩子面對面交流。

沼沢裕太此次從沖繩搭船來台，帶著人力三輪車，以單車環台方式走遍台灣，並希望把日本百年傳統街頭藝術「紙芝居」介紹給台灣孩子。不過，考量戶外巡演容易遇到下雨、紙張受潮損壞，他特別將傳統紙卡改良成布料，創造獨特的「布芝居」，即使語言不同，也能透過故事與笑聲和孩子交朋友。

陳亭妃表示，這次透過好友林珈汶及幼兒園安排，9月2日走進北區私立而勇幼稚園及南區誠品生活台南，9月3日上午前往安平區魔荳幼兒園，下午則到芝麻街美語凱仕蘭分校，讓台南孩子有機會近距離接觸日本文化。

「語言可能不通，但裕太大哥哥愛孩子的心，是掩飾不了的！」陳亭妃說，現場看到沼沢裕太透過生動肢體、豐富表情說故事，再搭配翻譯協助，孩子們從一開始的好奇，到後來笑聲不斷、熱情互動，成為最自然的文化交流。

陳亭妃指出，文化交流有時只需要一個故事、一個笑容，以及一顆單純喜歡孩子的心，就能跨越國界與語言。她希望這幾場相遇，能成為台南孩子記憶中特別的一頁，也讓來自日本的沼沢裕太感受到台南孩子的熱情。

她說，這不只是台南孩子第一次親耳聽日本大哥哥說故事，更是台日交流自然且溫暖的開始，希望透過這樣的交流，為孩子創造難忘的文化體驗。

曾擔任幼教老師的沼沢裕太日前搭船來台，帶著自己的人力三輪車，展開單車環台之旅，還將日本擁有百年歷史的傳統街頭藝術「紙芝居」帶到台灣，民進黨台南市長參選人陳亭妃牽線安排，讓台南孩子近距離與這位來自日本的「裕太大哥哥」交流。圖／陳亭妃提供
曾擔任幼教老師的沼沢裕太日前搭船來台，帶著自己的人力三輪車，展開單車環台之旅，還將日本擁有百年歷史的傳統街頭藝術「紙芝居」帶到台灣，民進黨台南市長參選人陳亭妃牽線安排，讓台南孩子近距離與這位來自日本的「裕太大哥哥」交流。圖／陳亭妃提供

曾擔任幼教老師的沼沢裕太日前搭船來台，帶著自己的人力三輪車，展開單車環台之旅，還將日本擁有百年歷史的傳統街頭藝術「紙芝居」帶到台灣，民進黨台南市長參選人陳亭妃牽線安排，讓台南孩子近距離與這位來自日本的「裕太大哥哥」交流。圖／陳亭妃提供
曾擔任幼教老師的沼沢裕太日前搭船來台，帶著自己的人力三輪車，展開單車環台之旅，還將日本擁有百年歷史的傳統街頭藝術「紙芝居」帶到台灣，民進黨台南市長參選人陳亭妃牽線安排，讓台南孩子近距離與這位來自日本的「裕太大哥哥」交流。圖／陳亭妃提供

曾擔任幼教老師的沼沢裕太日前搭船來台，帶著自己的人力三輪車，展開單車環台之旅，還將日本擁有百年歷史的傳統街頭藝術「紙芝居」帶到台灣，民進黨台南市長參選人陳亭妃牽線安排，讓台南孩子近距離與這位來自日本的「裕太大哥哥」交流。圖／陳亭妃提供
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