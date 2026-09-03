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嘉市心理健康月啟動 88家安心店家串聯社區青少年心理防治重點

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市政府上午在大同福利園區舉辦115年心理健康月啟動記者會，呼應9月10日世界自殺防治日及10月10日世界心理健康日，宣布系列活動展開。圖／嘉市府提供
嘉義市政府上午在大同福利園區舉辦115年心理健康月啟動記者會，呼應9月10日世界自殺防治日及10月10日世界心理健康日，宣布系列活動展開。圖／嘉市府提供

嘉義市政府上午在大同福利園區舉辦115年心理健康月啟動記者會，呼應9月10日世界自殺防治日及10月10日世界心理健康日，宣布系列活動展開。今年以「從社區出發，讓支持走進日常」為主軸，除安排名人講座、校園活動及音樂會，首度推出「安心店家」，串聯全市88家藥局及店家，將心理健康支持網絡延伸至社區日常。

衛生局長廖育瑋代表市長黃敏惠出席表示，衛福部公布國人十大死因，自殺113年再次列入十大死因；嘉市1月至5月資料顯示，10至24歲青少年自殺通報率呈升高趨勢，因此心理健康月特別將青少年心理健康列為重點，規畫7場校園講座及1場音樂會，協助年輕人提升情緒調適能力。

今年最大亮點「安心店家」計畫，結合88家在地藥局及店家，在店家門口張貼心理健康資訊QR Code，讓民眾在生活場域中就能快速取得心理健康資訊、心理支持及服務管道，透過公私協力，把心理健康服務從醫療體系帶進社區，讓「有心理健康，才有真正的健康」落實在日常生活。

國際生命線台灣總會輔導總會長黃俊森指出，許多陷入情緒困境的人不一定會主動求助，因此親友的觀察與主動關懷十分重要。若發現身邊家人或朋友出現言語、情緒等異常變化，應提高警覺並協助尋求專業資源，也可透過心理諮商所學習陪伴、溝通及引導技巧，在尊重隱私的前提下，成為連結當事人與專業援助的重要橋梁。

心理健康月安排2場名人講座，邀請綜藝藝人許效舜以「永遠的熱情‧不滅的鬥志」分享演藝生涯面對挑戰與低潮的歷程；另一場邀請斜槓創作歌手蔡佩軒，以「拒絕內耗，接受不完美的自己」為題，分享自身經驗，鼓勵民眾降低過度自我批判，學習接納不完美，在人生中找到平衡與力量。

此外，市府結合毒品危害防制中心辦理系列活動，包括「爪住幸福」治療犬心靈充電站，以及「親子瑜珈X製作艾草紓壓棒」，從情緒支持、親子互動到壓力調適，提供不同年齡層參與。衛生局表示，心理健康困擾與毒品成癮問題可能彼此影響，透過心理健康促進與毒品防制工作的跨域合作，可協助民眾建立健康紓壓方式，同時強化社區支持網絡。

心理健康月系列活動即日起陸續開放報名，相關資訊及報名方式可追蹤「嘉義市社區心理衛生中心」Facebook、Instagram及LINE官方帳號；有意加入「安心店家」、協助推播心理健康資訊的店家，也可洽詢嘉市社區心理衛生中心，電話05-2255155。

嘉義市政府上午在大同福利園區舉辦115年心理健康月啟動記者會，呼應9月10日世界自殺防治日及10月10日世界心理健康日，宣布系列活動展開。圖／嘉市府提供
嘉義市政府上午在大同福利園區舉辦115年心理健康月啟動記者會，呼應9月10日世界自殺防治日及10月10日世界心理健康日，宣布系列活動展開。圖／嘉市府提供

嘉義市政府上午在大同福利園區舉辦115年心理健康月啟動記者會，呼應9月10日世界自殺防治日及10月10日世界心理健康日，宣布系列活動展開。圖／嘉市府提供
嘉義市政府上午在大同福利園區舉辦115年心理健康月啟動記者會，呼應9月10日世界自殺防治日及10月10日世界心理健康日，宣布系列活動展開。圖／嘉市府提供

嘉義市政府上午在大同福利園區舉辦115年心理健康月啟動記者會，呼應9月10日世界自殺防治日及10月10日世界心理健康日，宣布系列活動展開。圖／嘉市府提供
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嘉義市政府舉辦115年心理健康月，呼應9月10日世界自殺防治日及10月10日世界心理健康日，宣布系列活動展開。圖／嘉市府提供
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嘉義市政府舉辦115年心理健康月，呼應9月10日世界自殺防治日及10月10日世界心理健康日，宣布系列活動展開。圖／嘉市府提供

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