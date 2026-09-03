台南孤軍奮戰！台灣基進吳依潔二度選議員「拚小黨1席」

台灣基進台南黨部主委吳依潔今天在支持者陪同下，登記參選永康區市議員。本屆是吳依潔第二次參選，有別於上次代表台灣基進，這次更是扛起由四個小黨聯合組成的「台灣前進陣線」在台南取得唯一一席的希望。

台灣基進黨主席王興煥、小歐盟召集人林詩涵今天陪同吳依潔登記，吳依潔也邀請各行各業的支持者陪同出席，知名攝影師林柏樑、白色恐怖受難者呂昱也出席表態支持，還有許多在地店家，包含餐廳、小吃店、台語書店業者，網路台派名店咖哩鬥陣老闆也特別送花祝福。

台灣基進在上屆市議員選舉中，台南、高雄各拿下一席，在台南東區市議員李宗霖與高雄市議員張博洋去年中陸續退黨，吳依潔接任主委後，只能在台南孤軍奮鬥。

吳依潔表示，雖然資源少，但是四年前落選後即下定決心要留在地方深耕，「不想辜負選民的期望，也想再挑戰一次自己，希望能為台南帶來更多好的改變！讓大家看見本土第三勢力的力量！」

吳依潔說，過往社會大眾對台灣基進的印象多是「抗中保台」，他這次以人本交通、兒少照顧、透明市政、本土語言傳承為政見主軸，她表示，「這次議員選舉是一次很好的機會，讓大家看到我們對地方需求的了解、有能力對市政提出解方，小黨願意從基層開始做起。」