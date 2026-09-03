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考證神明身世 台南這宮廟翻出《北史》

聚傳媒／ 特約記者賴御文報導
照片為《北史》截圖
照片為《北史》截圖

台灣有很多宮廟的人員都說不清楚所祭拜神明的真正身世，有些宮廟雖然對神明身世有說法，卻是來自於演義小說、甚至是民間傳說，而不是以正史的記載當根據。

台南玉勅虎安堂日前發出一篇長文：史籍考證公告——關於「樂平公主」並非虛構人物之說明。

虎安堂說，近日有人質疑本堂所奉祀之樂平昭應元君，並聲稱「樂平公主」為虛構人物、歷史上並不存在。對此，本堂正式說明如下：若要評論歷史，請先查閱史籍；若要否定歷史人物，更應提出史料依據。

虎安堂找出了唐朝史家李延壽所撰寫的《北史》，在卷十四〈列傳第二・后妃下〉，對於楊麗華之身分、生平及封爵有明確記載。

《北史》原文載：「宣皇后楊氏名麗華，隋文帝之長女也。」

《北史》明載，楊麗華為隋文帝楊堅之長女，後為北周宣帝皇后。北周宣帝崩後，靜帝尊其為皇太后。在隋朝建立後，《北史》更明確記載：「開皇初，封后為樂平公主。」 可見《北史》已經把人物姓名、身分及後來的封號記載得清清楚楚。因此「樂平公主」是正史明文記載之歷史人物封號，不是虛構人物。其歷史人物即為楊麗華。

此外，《周書》在卷九也記載了楊麗華為北周宣帝皇后，到了隋朝被封為樂平公主；《隋書》相關人物傳記中，也直接提到「周宣帝后樂平公主」，可見相關記載並非僅見於《北史》一書。

虎安堂表示，該堂所奉祀的「樂平昭應元君」是西元2025年5月7日前往「臺南開基玉皇宮」請示六個聖杯所尊奉之聖號。樂平昭應元君之信仰，所對應之歷史人物為史籍所載之楊麗華，即樂平公主。「昭應元君」之聖號以及其信仰脈絡，屬於後世奉祀與宗教信仰範疇，與歷史文獻所記載之人物身分應予區分。

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