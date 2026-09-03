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台南運河百年牽手京都琵琶湖疏水 兩市簽約「以水為橋梁」深化交流

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南運河開通百年，台南市與日本京都市今簽署「台南運河與琵琶湖疏水促進交流」合作備忘錄，未來將從運河治理、文化保存到觀光發展展開合作，雙方也互相致贈禮品。記者萬于甄／攝影
台南運河開通百年，台南市與日本京都市今簽署「台南運河與琵琶湖疏水促進交流」合作備忘錄，未來將從運河治理、文化保存到觀光發展展開合作，雙方也互相致贈禮品。記者萬于甄／攝影

適逢台南運河開通百年，台南市政府今與日本京都市簽署「台南運河與琵琶湖疏水促進交流合作備忘錄」，未來將針對運河維護管理、文化遺產保存與活用、航運及水域利用等議題交流；市長黃偉哲也說，此次兩座城市將以水為橋梁，把友好關係延伸至水域治理及文化保存領域。

「台南運河與琵琶湖疏水促進交流合作備忘錄」簽署儀式今在台南市觀旅局長林國華與京都市上下水道管理局長吉川雅則代表簽署，並由黃偉哲、京都市議會議長下村AKIRA及台南榮譽市民、京都市議員寺田一博共同見證。

黃偉哲表示，日本長期以來是台南重要的國際觀光市場，近年積極把握與日本友好交流城市互動機會，其中，台南與京都交流更是淵源深厚，2021年簽訂「台南市與京都市推動交流協定書」，此次透過台南運河與琵琶湖疏水為交流橋梁，深化兩市長期且多元的合作。

吉川雅則也說，兩條運河背景極為相似，過去皆為推動城市經濟發展的關鍵水路，現則轉型為深受市民與觀光客喜愛的水岸空間；日本琵琶湖疏水自1890年完工以來，深受京都市民喜愛，後來更獲指定為國寶及重要文化財。

他提到，此次簽署不僅是台南運河百週年的重要里程碑，更延續5年前兩市建立的交流協，未來雙方也將致力運河的永續發展，並藉由水域文化交流，進一步深化台南與京都間的友好情誼與城市繁榮。

觀旅局說明，該交流合作備忘錄簽署後，將以運河維護管理、文化遺產保存及活用、航運營運與觀光發展等面向展開，分享水質管理、災害防治、設施修復、航線規畫及服務優化等經驗，並透過聯合展覽、工作坊、品牌推廣及國際旅展等活動，加強台南運河與琵琶湖疏水的文化與觀光交流，推動運河永續發展。

觀旅局表示，近期京都訪團也走訪安平古堡、赤崁樓、山上花園水道博物館及四草綠色隧道，體驗運河遊船與台南美食，盼藉由兩市交流，吸引更多京都市民及日本旅客認識台南、造訪台南。

台南市長黃偉哲（左二）與京都市代表等人共同見證台南運河與琵琶湖疏水促進交流合作備忘錄簽署，盼以台南運河、琵琶湖疏水為橋梁，深化兩座城市友好情誼。記者萬于甄／攝影
台南市長黃偉哲（左二）與京都市代表等人共同見證台南運河與琵琶湖疏水促進交流合作備忘錄簽署，盼以台南運河、琵琶湖疏水為橋梁，深化兩座城市友好情誼。記者萬于甄／攝影

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