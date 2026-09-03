中秋將至 翁章梁幽默直播行銷嘉義縣農漁特產

嘉義縣府今天中午舉辦自有品牌「嘉義優鮮」中秋電商線上直播活動，由縣長翁章梁帶頭銷貨，以銳利且幽默的口才，推薦民眾中秋烤肉、送禮，就用優質的嘉義農漁特產。

嘉義縣農業處今天邀藝人咪咪與翁章梁搭檔直播，透過試吃、料理及生活化互動，分享百餘項嘉縣特色產品，從中秋烤肉、親友聚餐及送禮需求出發，介紹水上鄉甜玉米、布袋白蝦及文蛤等生鮮食材。

此外，也推薦聚餐適合拿來吃、喝的中埔果乾、新港黑豆米乖乖、鳳梨氣泡飲、水上仙草凍飲、朴子綠豆甜湯等休閒食品與飲品；及適合中秋送禮的竹崎文旦柚、番路柿霜雞湯、柿餅禮盒和布袋老菜脯、鳳梨酥等。

翁章梁直播介紹嘉義從山區、平原到沿海都有豐富的農漁產品，「嘉義優鮮」就是嘉義縣農業的共同品牌，希望透過電商把嘉義不同產區的好產品介紹給更多消費者，讓大家方便選購嘉義好物，也透過消費支持在地農漁產業。

農業處表示，此次嘉義優鮮中秋電商活動即日起至10月30日，期間推出指定商品2件8折、3件7折活動、滿額免運以及多款優惠組合商品，更多中秋好物可至嘉義優鮮官網及嘉義優鮮電商平台選購。