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台南鐵路地下化最快10月通車 議員憂極端雨勢淹水「安全不能打折」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南鐵路地下化進入最後倒數，預計10月中旬接軌地下通車。記者吳淑玲／攝影
台南鐵路地下化進入最後倒數，預計10月中旬接軌地下通車。記者吳淑玲／攝影

台南鐵路地下化進入最後倒數，市議員曾之婕今天質詢關切第一階段能否在年底如期通車，強調「做好再通車」，不能為趕進度，在準備尚未完成前就急著啟用。市府表示，目前工程進度順利，軌道部分沒有問題，預計9月底完成履勘，若進度順利，最快10月中旬完成軌道切換，但實際通車日期仍須經交通部履勘確認。

曾之婕表示，第一階段通車前將進行測試，但沿線林森通勤站、南台南站仍未完成，預計分別於2029年9月、2030年9月啟用，整體工程預定2031年3月完工。她強調，鐵路地下化耗費大量預算、等待多年，正式通車最重要的是安全，不能為了趕年底通車而犧牲準備程序。

她要求市府在通車前安排正式簡報，讓議員掌握工程、通車及配套，以利向地方說明。交通局長王銘德表示，鐵道局規畫開放前安排參訪，也將邀請議員參加。

針對極端氣候可能造成地下車站淹水，曾之婕要求市府提出模擬及防洪規畫。市府水利局長邱忠川表示，地下化沿線已將排水系統納入規畫，並配合綠園道規畫，透過分流、截流工程改善排水。市長黃偉哲也強調，車站站體、地下化的鐵道也不容淹水。

曾之婕指出，東區崇明里文化雙星大樓疑因林森通勤站施工改變排水，近年下雨時地下室容易積水；中華東路3段399巷20弄巷尾也疑因鐵路地下化施工圍籬阻擋排水，雨水流入民宅，她已安排9月7日召開公共建設施工影響現勘，要求相關單位提出解決方案，市府說，也將請鐵道局南區工程處共同出席。

曾之婕表示，鐵路地下化工程仍將持續，施工難免有「黑暗期」，但不能要求居民無止境忍受生活不便，市府應持續處理施工衍生的地方問題。

台南市議員曾之婕質詢指出，因鐵路地下化工程，造成東區崇明里文化雙星大樓逢大雨地下室就淹水，要求提出解決方案。圖／取自台南市議會直播
台南市議員曾之婕質詢指出，因鐵路地下化工程，造成東區崇明里文化雙星大樓逢大雨地下室就淹水，要求提出解決方案。圖／取自台南市議會直播

淹水 議員 鐵路地下化

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