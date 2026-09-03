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台南豪雨農損 李宗翰轟農業局長完全沒掌握 市府：已核撥逾1.49億

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員李宗翰市政總質詢詢問農業局長馮祥勇近期豪大雨農產品損害救助情況。圖／取自台南市議會直播
台南市議員李宗翰市政總質詢詢問農業局長馮祥勇近期豪大雨農產品損害救助情況。圖／取自台南市議會直播

近期豪大雨造成的農業災損，台南市議員李宗翰今天在市政總質詢農業局長馮祥勇，針對龍眼、哈密瓜及番石榴等作物受損情形，卻發現局長對受災地點、損害原因及作物生長狀況掌握有限，甚至將龍眼因雨裂果的情形套用到哈密瓜，讓李宗翰直呼「農業局到底有沒有掌握農損狀況？」

針對議員質疑，農業局表示，近期天候不穩定，市府已要求各區公所密切掌握氣候變化及轄區農作受損情形，如有新災情將立即上報，並組成勘災小組加速查報及後續輔導，協助農民減輕損失、。

李宗翰指出，上周已向農業局反映龍眼及哈密瓜受損問題，但今天詢問時，農業局長仍未掌握相關災情。他說，龍眼因連續降雨造成裂果，與哈密瓜的受損情況並不相同，尤其後壁、東山一帶的哈密瓜才剛栽種，目前是因淹水造成延遲性損傷，不能直接以龍眼裂果的情況套用。

李宗翰也關心番石榴農損認定問題，指出中央對台南、高雄及屏東似乎採取不同的災損認定標準，質疑究竟原因為何、後續如何處理。然而，農業局對中央目前的判斷及相關會議地點等資訊也無法即時回應。

李宗翰表示，早在今年5月，他就已反映嘉義、雲林的荔枝農損已通過認定，但台南卻遲遲沒有進展。他原本以為番石榴等農損問題，是因中央不了解台南實際災情，後來才發現「最大的問題就是台南市政府農業局對農產品受損狀況完全沒有掌握」。

農業局指出，農民申請救助項目的災損程度，如符合中央公告的災損天氣參數，或屬中央公告的災損嚴重地區，區公所得依相關規定採取簡化措施，免予逐筆現地勘查，以加速救助金核定及撥付。截至昨天，目前受理及辦理救助的項目包括高粱、西瓜、香瓜、玉米、蘆筍、胡麻、文旦柚、白柚、蜂群及農產業全品項等，已核撥5069戶，救助金額約1億4922萬元。

至於近期豪雨造成的番石榴農損，農業局表示，依現行規定，台南番石榴農損仍須辦理現地勘查。為簡化農民申請程序，市府已函請農業部將台南番石榴納入免現勘適用範圍，盼加速救助金核定及撥付，協助受災農民儘速復耕。

市長黃偉哲表示，針對近期豪雨災害造成的農損及救助範圍，市府將請相關局處及單位視需要偕同議員前往現場勘查，進一步掌握實際受災情形，提高勘災精準度，協助農民爭取相關救助。

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