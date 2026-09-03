台南豪雨農損 李宗翰轟農業局長完全沒掌握 市府：已核撥逾1.49億

近期豪大雨造成的農業災損，台南市議員李宗翰今天在市政總質詢農業局長馮祥勇，針對龍眼、哈密瓜及番石榴等作物受損情形，卻發現局長對受災地點、損害原因及作物生長狀況掌握有限，甚至將龍眼因雨裂果的情形套用到哈密瓜，讓李宗翰直呼「農業局到底有沒有掌握農損狀況？」

針對議員質疑，農業局表示，近期天候不穩定，市府已要求各區公所密切掌握氣候變化及轄區農作受損情形，如有新災情將立即上報，並組成勘災小組加速查報及後續輔導，協助農民減輕損失、。

李宗翰指出，上周已向農業局反映龍眼及哈密瓜受損問題，但今天詢問時，農業局長仍未掌握相關災情。他說，龍眼因連續降雨造成裂果，與哈密瓜的受損情況並不相同，尤其後壁、東山一帶的哈密瓜才剛栽種，目前是因淹水造成延遲性損傷，不能直接以龍眼裂果的情況套用。

李宗翰也關心番石榴農損認定問題，指出中央對台南、高雄及屏東似乎採取不同的災損認定標準，質疑究竟原因為何、後續如何處理。然而，農業局對中央目前的判斷及相關會議地點等資訊也無法即時回應。

李宗翰表示，早在今年5月，他就已反映嘉義、雲林的荔枝農損已通過認定，但台南卻遲遲沒有進展。他原本以為番石榴等農損問題，是因中央不了解台南實際災情，後來才發現「最大的問題就是台南市政府農業局對農產品受損狀況完全沒有掌握」。

農業局指出，農民申請救助項目的災損程度，如符合中央公告的災損天氣參數，或屬中央公告的災損嚴重地區，區公所得依相關規定採取簡化措施，免予逐筆現地勘查，以加速救助金核定及撥付。截至昨天，目前受理及辦理救助的項目包括高粱、西瓜、香瓜、玉米、蘆筍、胡麻、文旦柚、白柚、蜂群及農產業全品項等，已核撥5069戶，救助金額約1億4922萬元。

至於近期豪雨造成的番石榴農損，農業局表示，依現行規定，台南番石榴農損仍須辦理現地勘查。為簡化農民申請程序，市府已函請農業部將台南番石榴納入免現勘適用範圍，盼加速救助金核定及撥付，協助受災農民儘速復耕。

市長黃偉哲表示，針對近期豪雨災害造成的農損及救助範圍，市府將請相關局處及單位視需要偕同議員前往現場勘查，進一步掌握實際受災情形，提高勘災精準度，協助農民爭取相關救助。