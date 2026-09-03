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影／台南平交道疑軌道墊片雨天易打滑 機車不斷滑倒里長籲改善
台鐵台南永康烏水橋平交道疑因鐵軌橡膠墊板遇雨造成輪胎打滑，不斷有機車滑倒，部分傷勢嚴重送醫，所幸事發時多沒列車經過，或摔出軌道外，烏竹里長鄭美妙呼籲相關單位盡快改善，以免出現嚴重傷亡。
鄭美妙指出，另在平交道南側交會口，因綠燈同步、兩條街的車流同時往平交道，經常有人趕時間或車速太快擦撞，呼籲兩條道路的車輛應該「分流」、才能改善。
市議員林冠維表示，得知地方反映前天已邀集市政府交通局等單位與里長會勘，交通局人員認為橡膠雨後確實太滑，承諾向台鐵反應要求盡速改善。
林冠雄表示，目前烏水橋平交道以東號誌僅管制龍橋街方向來車，烏竹街並未納入管制，地方建議將龍橋街、烏竹街及烏竹街152巷同時納入管控分流車流，交通局再研議設置號誌硬體及號誌時制可行性
而烏水橋平交道以西目前開放機車可紅燈右轉，交通局將調整車道為混合車道並以分流式指向先提醒，讓右轉機車可更順暢紓解。
他說，中正北路及龍橋街號誌目前有鐵路觸動，觸動時及觸動後燈號轉換方式，也請交通局研究能否改善。
當地平交道保全員指出，下雨天時，鐵路平交道的橡膠板和鐵軌金屬表面會變得極度濕滑，摩擦力大幅降低，是機車通勤族公認的「隱形殺手」。下雨天騎機車經過請小心行走，維持直行，絕對不要在平交道範圍內變換車道或轉彎。也不要猛加速，減少輪胎空轉打滑。
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