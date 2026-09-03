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影／台南平交道疑軌道墊片雨天易打滑 機車不斷滑倒里長籲改善

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台鐵台南永康烏水橋平交道疑軌道墊片雨天輪胎易打滑機車不斷滑倒、里長籲改善。圖／讀者提供
台鐵台南永康烏水橋平交道疑軌道墊片雨天輪胎易打滑機車不斷滑倒、里長籲改善。圖／讀者提供

台鐵台南永康烏水橋平交道疑因鐵軌橡膠墊板遇雨造成輪胎打滑，不斷有機車滑倒，部分傷勢嚴重送醫，所幸事發時多沒列車經過，或摔出軌道外，烏竹里長鄭美妙呼籲相關單位盡快改善，以免出現嚴重傷亡。

鄭美妙指出，另在平交道南側交會口，因綠燈同步、兩條街的車流同時往平交道，經常有人趕時間或車速太快擦撞，呼籲兩條道路的車輛應該「分流」、才能改善。

市議員林冠維表示，得知地方反映前天已邀集市政府交通局等單位與里長會勘，交通局人員認為橡膠雨後確實太滑，承諾向台鐵反應要求盡速改善。

林冠雄表示，目前烏水橋平交道以東號誌僅管制龍橋街方向來車，烏竹街並未納入管制，地方建議將龍橋街、烏竹街及烏竹街152巷同時納入管控分流車流，交通局再研議設置號誌硬體及號誌時制可行性

而烏水橋平交道以西目前開放機車可紅燈右轉，交通局將調整車道為混合車道並以分流式指向先提醒，讓右轉機車可更順暢紓解。

他說，中正北路及龍橋街號誌目前有鐵路觸動，觸動時及觸動後燈號轉換方式，也請交通局研究能否改善。

當地平交道保全員指出，下雨天時，鐵路平交道的橡膠板和鐵軌金屬表面會變得極度濕滑，摩擦力大幅降低，是機車通勤族公認的「隱形殺手」。下雨天騎機車經過請小心行走，維持直行，絕對不要在平交道範圍內變換車道或轉彎。也不要猛加速，減少輪胎空轉打滑。

台鐵台南永康烏水橋平交道疑軌道墊片雨天輪胎易打滑機車不斷滑倒、里長籲改善。圖／讀者提供
台鐵台南永康烏水橋平交道疑軌道墊片雨天輪胎易打滑機車不斷滑倒、里長籲改善。圖／讀者提供

台鐵台南永康烏水橋平交道疑軌道墊片雨天輪胎易打滑機車不斷滑倒、里長籲改善。圖／讀者提供
台鐵台南永康烏水橋平交道疑軌道墊片雨天輪胎易打滑機車不斷滑倒、里長籲改善。圖／讀者提供

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