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台南軍人節秋祭　緬懷忠烈先賢

中央社／ 台南3日電

今天是軍人節，台南市長黃偉哲、副市長葉澤山、趙卿惠秋祭革命先烈及陣亡將士，緬懷忠烈先賢，並慰問烈士遺族。

台南市政府今天舉行「115年台南市各界公祭革命先烈暨陣亡將士秋祭典禮」，黃偉哲前往南區忠烈祠主祭，葉澤山、趙卿惠分別在新化忠烈祠及永康忠靈祠主祭，向忠烈先賢表達崇高敬意。

黃偉哲表示，秋祭緬懷先烈，也提醒今日和平安定得來不易，現役軍警消以專業和使命守護人民，在人民最需要時候挺身而出；市府也將持續傳承忠烈精神，支持軍警消，讓守護家園精神代代延續。

市府說明，市府每年辦理春、秋兩季祭典，緬懷忠烈，慎終追遠，也向現役軍警消人員表達敬意，提醒社會各界珍惜得來不易的和平，且感謝每一位守護台灣與台南的英雄。

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