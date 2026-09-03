全台唯一近百年八家將圖修護完成 嘉義慈濟宮珍稀古物重現百年風華

嘉義素有「家將窟」之稱，深厚家將文化如今再添珍貴見證。嘉義市慈濟宮珍藏的8幅日治時期八家將圖，經過專業團隊多年調查、考證與修護，如今終於完成修復。這批畫作推測最早創作於1919年，距今超過百年，被認為是目前全台唯一一套將近百年的家將圖錄，珍貴文化價值備受矚目。

這8幅家將圖包括謝將軍、范將軍、甘將軍、柳將軍，以及春大神、夏大神、冬大神、文差，畫作描繪家將神將形象，不僅呈現傳統民間信仰與藝術特色，也見證日治時期嘉義家將文化的發展與傳承。

由於年代久遠，8幅畫作曾出現不同程度的破損，市府文化局經調查與古物審議，2023年指定為一般古物，隨後推動「慈濟宮如意振裕堂日治時期八家將圖修護計畫」，邀請雲林科技大學副教授林煥盛團隊進行專業修護，在慈濟宮配合及文化部文化資產局補助下，逐步完成這批珍貴文物的修復。

修護不只是讓畫作恢復原有風貌，更重要的是建立後續保存機制。執行團隊為8件古物量身規劃保存方式，在保存盒內設置獨立分隔空間，讓每幅掛軸都能穩固存放，並加設編號標籤，降低日後反覆翻找、捲收所造成的二次損傷。

修護完成後，8幅八家將圖仍由慈濟宮負責保管，目前存放如意振裕堂庫房，並以梧桐木保存盒作為基礎保存設備。由於畫作主要以紙質材料製成，對溫度、濕度相當敏感，廟方目前尚未建置完整專業典藏環境，因此文化局也同步進行庫房溫濕度監測，建議未來逐步改善保存條件。

為兼顧文物保存與文化推廣，未來8幅珍貴家將圖將配合堂慶、古蹟日等特殊節慶活動，適時公開展出，讓民眾有機會一睹百年前家將畫作的風采。嘉義慈濟宮如意振裕堂八家將的歷史，可追溯至日治時期。當時台南白龍庵如意堂廖慈、蔡連，因城隍廟年度祭典來到嘉義，傳授陣法、拳路及臉譜，進一步帶動嘉義地區家將文化發展。經過一代代傳承，如意振裕堂八家將2015年登錄為傳統表演藝術類無形文化資產。

如今，從活態傳承的家將陣頭，到靜態保存的百年家將圖，嘉義家將文化有了更完整歷史拼圖。文化局表示，未來將持續投入保存、典藏及數位化工作，讓這批珍稀的日治時期家將文物不僅被妥善保存，也能被更多人看見，延續嘉義獨特而深厚的家將文化。

嘉義市慈濟宮珍藏的8幅日治時期八家將圖，經過專業團隊多年調查、考證與修護，如今終於完成修復。這批畫作推測最早創作於1919年，距今超過百年，被認為是目前全台唯一一套將近百年的家將圖錄。圖／嘉市文化局提供

嘉義市慈濟宮珍藏的8幅日治時期八家將圖，經過專業團隊多年調查、考證與修護，如今終於完成修復。這批畫作推測最早創作於1919年，距今超過百年，被認為是目前全台唯一一套將近百年的家將圖錄。圖／嘉市文化局提供

嘉義市慈濟宮珍藏的8幅日治時期八家將圖，經過專業團隊多年調查、考證與修護，如今終於完成修復。這批畫作推測最早創作於1919年，距今超過百年，被認為是目前全台唯一一套將近百年的家將圖錄。圖／嘉市文化局提供