快訊

MLB／李灝宇對雙城3連戰都有打點 可望再破張育成4項紀錄

德國邦選舉生死鬥！主流政黨全力阻擋極右翼執政

藍分裂、藍白破局！前竹縣長嗆鄭麗文「戰略錯誤」：輸了最大戰犯是妳

聽新聞
0:00 / 0:00

全台唯一近百年八家將圖修護完成 嘉義慈濟宮珍稀古物重現百年風華

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市慈濟宮珍藏的8幅日治時期八家將圖，經過專業團隊多年調查、考證與修護，如今終於完成修復。這批畫作推測最早創作於1919年，距今超過百年，被認為是目前全台唯一一套將近百年的家將圖錄。圖／嘉市文化局提供
嘉義市慈濟宮珍藏的8幅日治時期八家將圖，經過專業團隊多年調查、考證與修護，如今終於完成修復。這批畫作推測最早創作於1919年，距今超過百年，被認為是目前全台唯一一套將近百年的家將圖錄。圖／嘉市文化局提供

嘉義素有「家將窟」之稱，深厚家將文化如今再添珍貴見證。嘉義市慈濟宮珍藏的8幅日治時期八家將圖，經過專業團隊多年調查、考證與修護，如今終於完成修復。這批畫作推測最早創作於1919年，距今超過百年，被認為是目前全台唯一一套將近百年的家將圖錄，珍貴文化價值備受矚目。

這8幅家將圖包括謝將軍、范將軍、甘將軍、柳將軍，以及春大神、夏大神、冬大神、文差，畫作描繪家將神將形象，不僅呈現傳統民間信仰與藝術特色，也見證日治時期嘉義家將文化的發展與傳承。

由於年代久遠，8幅畫作曾出現不同程度的破損，市府文化局經調查與古物審議，2023年指定為一般古物，隨後推動「慈濟宮如意振裕堂日治時期八家將圖修護計畫」，邀請雲林科技大學副教授林煥盛團隊進行專業修護，在慈濟宮配合及文化部文化資產局補助下，逐步完成這批珍貴文物的修復。

修護不只是讓畫作恢復原有風貌，更重要的是建立後續保存機制。執行團隊為8件古物量身規劃保存方式，在保存盒內設置獨立分隔空間，讓每幅掛軸都能穩固存放，並加設編號標籤，降低日後反覆翻找、捲收所造成的二次損傷。

修護完成後，8幅八家將圖仍由慈濟宮負責保管，目前存放如意振裕堂庫房，並以梧桐木保存盒作為基礎保存設備。由於畫作主要以紙質材料製成，對溫度、濕度相當敏感，廟方目前尚未建置完整專業典藏環境，因此文化局也同步進行庫房溫濕度監測，建議未來逐步改善保存條件。

為兼顧文物保存與文化推廣，未來8幅珍貴家將圖將配合堂慶、古蹟日等特殊節慶活動，適時公開展出，讓民眾有機會一睹百年前家將畫作的風采。嘉義慈濟宮如意振裕堂八家將的歷史，可追溯至日治時期。當時台南白龍庵如意堂廖慈、蔡連，因城隍廟年度祭典來到嘉義，傳授陣法、拳路及臉譜，進一步帶動嘉義地區家將文化發展。經過一代代傳承，如意振裕堂八家將2015年登錄為傳統表演藝術類無形文化資產。

如今，從活態傳承的家將陣頭，到靜態保存的百年家將圖，嘉義家將文化有了更完整歷史拼圖。文化局表示，未來將持續投入保存、典藏及數位化工作，讓這批珍稀的日治時期家將文物不僅被妥善保存，也能被更多人看見，延續嘉義獨特而深厚的家將文化。

嘉義市慈濟宮珍藏的8幅日治時期八家將圖，經過專業團隊多年調查、考證與修護，如今終於完成修復。這批畫作推測最早創作於1919年，距今超過百年，被認為是目前全台唯一一套將近百年的家將圖錄。圖／嘉市文化局提供
嘉義市慈濟宮珍藏的8幅日治時期八家將圖，經過專業團隊多年調查、考證與修護，如今終於完成修復。這批畫作推測最早創作於1919年，距今超過百年，被認為是目前全台唯一一套將近百年的家將圖錄。圖／嘉市文化局提供

嘉義市慈濟宮珍藏的8幅日治時期八家將圖，經過專業團隊多年調查、考證與修護，如今終於完成修復。這批畫作推測最早創作於1919年，距今超過百年，被認為是目前全台唯一一套將近百年的家將圖錄。圖／嘉市文化局提供
嘉義市慈濟宮珍藏的8幅日治時期八家將圖，經過專業團隊多年調查、考證與修護，如今終於完成修復。這批畫作推測最早創作於1919年，距今超過百年，被認為是目前全台唯一一套將近百年的家將圖錄。圖／嘉市文化局提供

嘉義市慈濟宮珍藏的8幅日治時期八家將圖，經過專業團隊多年調查、考證與修護，如今終於完成修復。這批畫作推測最早創作於1919年，距今超過百年，被認為是目前全台唯一一套將近百年的家將圖錄。圖／嘉市文化局提供
嘉義市慈濟宮珍藏的8幅日治時期八家將圖，經過專業團隊多年調查、考證與修護，如今終於完成修復。這批畫作推測最早創作於1919年，距今超過百年，被認為是目前全台唯一一套將近百年的家將圖錄。圖／嘉市文化局提供

嘉義市慈濟宮珍藏的8幅日治時期八家將圖，經過專業團隊多年調查、考證與修護，如今終於完成修復。這批畫作推測最早創作於1919年，距今超過百年，被認為是目前全台唯一一套將近百年的家將圖錄。圖／嘉市文化局提供
嘉義市慈濟宮珍藏的8幅日治時期八家將圖，經過專業團隊多年調查、考證與修護，如今終於完成修復。這批畫作推測最早創作於1919年，距今超過百年，被認為是目前全台唯一一套將近百年的家將圖錄。圖／嘉市文化局提供

慈濟 嘉義 日治時期

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

清代交趾陶名匠葉王「七賢過關」首赴日 學甲慈濟宮珍藏登東京美術館

6千年前貝幣到秦代方孔錢 斗南榕苑古蹟展近60枚「千年貨幣文明」

2026年全國古蹟日 「棋響新北趣古蹟」串聯北北基桃

南州迎王、歌仔戲、排灣木雕到六堆盤花 屏東無形文資再擴版圖

相關新聞

大雨影響...台南亞太棒球村天然草坪「黑一塊」議員籲確保賽事順利

受到連日大雨影響，台南亞太國際棒球訓練中心天然草坪受到影響，議員朱正軒質詢指出，球場近日出現大面積黑土，嚇到很多人，雖經了解是為吸水、改善場地狀況，但過去甚至有球員反映排水不順，曾看到以火烘烤紅土加速乾燥，顯示場地排水仍有改善空間。

中央總預算延宕台南78.9億建設受影響 黃偉哲：成本還暴增

中央總預算拖延數個月，南市議員朱正軒質詢時表示，是否造成台南市設多建設受到延宕，包含民生、交通、治水、公共運輸、文化及體育等建設，總計約有78.9億元受到影響。原本市府有一整年的時間可以規畫、設計及發包，但如果預算延後到只剩幾個月才執行，將增加市府執行上的困難。

台南軍人節秋祭　緬懷忠烈先賢

今天是軍人節，台南市長黃偉哲、副市長葉澤山、趙卿惠秋祭革命先烈及陣亡將士，緬懷忠烈先賢，並慰問烈士遺族

全台唯一近百年八家將圖修護完成 嘉義慈濟宮珍稀古物重現百年風華

嘉義素有「家將窟」之稱，深厚家將文化如今再添珍貴見證。嘉義市慈濟宮珍藏的8幅日治時期八家將圖，經過專業團隊多年調查、考證與修護，如今終於完成修復。這批畫作推測最早創作於1919年，距今超過百年，被認為是目前全台唯一一套將近百年的家將圖錄，珍貴文化價值備受矚目。

崑山科大將設地下滯洪池 南市議員促盤點校園納治水策略

三爺溪是台南淹水熱點，日前溪水溢堤，崑山科大周邊再淹水，凸顯極端天氣挑戰，南市府將與崑山科大合作利用校內空間規畫○點五公頃地下滯洪池；有議員昨質詢建議，永康土地難找，應盤點校園空間，將「校園滯洪」納入治水策略。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。