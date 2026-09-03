中央總預算延宕台南78.9億建設受影響 黃偉哲：成本還暴增

中央總預算拖延數個月，南市議員朱正軒質詢時表示，是否造成台南市設多建設受到延宕，包含民生、交通、治水、公共運輸、文化及體育等建設，總計約有78.9億元受到影響。原本市府有一整年的時間可以規畫、設計及發包，但如果預算延後到只剩幾個月才執行，將增加市府執行上的困難。

市長黃偉哲表示，預算延宕不只是時間問題，也會造成民眾生活不便，更重要的是受到物價及營造成本上漲影響，建設成本大幅增加。例如過去興建活動中心，每坪約11萬元，如今已經增加到約21萬元，甚至可能因此做不起來。

朱正軒說，受到影響的不只是台南，其他縣市也同樣面臨中央預算延宕問題，原本可以利用一整年規畫、設計及發包，如今壓縮到最後幾個月，勢必增加執行難度，相關影響有必要讓市民了解。

另針對總統府國務機要費遭刪凍後，台南市身心障礙庇護工場訂單是否受到衝擊，朱正軒表示，近期相關新聞引發民眾高度關注，不少民眾反而以實際下單方式支持庇護工場，部分產品甚至供不應求，因此關心台南是否仍有庇護工場尚未獲得訂單、受到預算影響。

社會局長郭乃文表示，中央總預算爭議發生後，市府第一時間即要求社會局盤點相關機構及庇護工場狀況，目前應該沒有遺漏，市府都有持續照顧。

市長黃偉哲表示，事實上，在中央總預算議題發生之前，市府每年就持續協助庇護工場行銷，市府團隊也會實際參與相關活動，協助推廣產品，希望讓更多民眾認識並支持庇護工場。

朱正軒提到，國民黨主席鄭麗文及黨團書記長傅崐萁先前都曾公開表態，對於相關訂單可以「概括承受」，既然已經公開承諾，歡迎民眾若有需要訂購庇護工場產品，可以直接向相關人士下訂單。

朱正軒呼籲民眾，生活與政治其實很難完全切割，「不要小看手中的那張選票」。每一張選票所產生的結果，都可能影響公共政策，進而影響民眾日常生活。