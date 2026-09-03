大雨影響...台南亞太棒球村天然草坪「黑一塊」議員籲確保賽事順利

受到連日大雨影響，台南亞太國際棒球訓練中心天然草坪受到影響，議員朱正軒質詢指出，球場近日出現大面積黑土，嚇到很多人，雖經了解是為吸水、改善場地狀況，但過去甚至有球員反映排水不順，曾看到以火烘烤紅土加速乾燥，顯示場地排水仍有改善空間。

朱正軒說，近期部分賽事已移往其他場地舉行，但本周五、六、日比賽將回到亞太，體育局是否已完成場地整備。體育局長王效文說，會全力完成相關準備工作，確保賽事進行。

針對近日球場出現大面積黑土，朱正軒表示，自己第一時間看到照片也相當擔心，後來才了解黑土是用來吸水、協助場地排水。但過去也有球迷反映亞太球場排水問題，甚至曾看到以火烤紅土的方式加速排水，顯示球場硬體及排水問題仍有改善空間。

朱正軒提到，亞太國際棒球訓練中心維運，市府與統一獅球團仍在協調，球團可能認為只是租用場地，硬體設施應由體育局處理；市府則希望能透過委外管理或其他合作方式，與統一獅建立更緊密的合作關係。他認為，雙方若一直存在認知差異，球場硬體問題恐怕容易形成「三不管」地帶。

朱正軒強調，市府與統一獅都是為了台南棒球發展，市府提供優惠租金及使用範圍，應該更積極搭起「友誼的橋梁」，讓雙方共同解決問題。他也要求體育局隨時告知協調結果，以利後續追蹤。對棒球相當關心的立委林宜瑾，也可協助與統一獅球團溝通，相關單位不應各自埋頭苦幹，不要「閉門造車」，應讓關心棒球的人一起投入。

黃偉哲指出，市府已提供統一獅球團不少優惠，包括使用場地等相關條件，議員所提問題確實值得重視，但台南市立棒球場過去由球隊認養時，場地狀況也不是很好，因此「認養」與實際責任歸屬之間，確實需要進一步釐清。

朱正軒也提到，成棒副球場目前由棒球協會認養，舉辦世界盃女子棒球賽，但整體城市宣傳似乎不足。他認為，這是相當重要的國際賽事，市府應與棒球協會共同做好行銷，讓更多市民知道台南正在舉辦國際棒球賽事。

朱正軒強調，台南市政府投入經費興建亞太棒球村，棒協、統一獅球團及市府三方其實都與台南棒球發展密切相關，未來除了場地硬體維護需要加強，賽事行銷與城市宣傳也應同步努力，讓台南成為國際棒球賽事的重要城市。