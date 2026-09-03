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崑山科大將設地下滯洪池 南市議員促盤點校園納治水策略

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
永康區崑山科大前道路日前因豪雨再現「水樂園」情景。聯合報系資料照
永康區崑山科大前道路日前因豪雨再現「水樂園」情景。聯合報系資料照

三爺溪是台南淹水熱點，日前溪水溢堤，崑山科大周邊再淹水，凸顯極端天氣挑戰，南市府將與崑山科大合作利用校內空間規畫○點五公頃地下滯洪池；有議員昨質詢建議，永康土地難找，應盤點校園空間，將「校園滯洪」納入治水策略。

市府表示，針對校園滯洪構想，將盤點適合的校園空間，評估土地、工程及滯洪效益，與學校研議合作可行性，以增加城市整體滯洪量能。

三爺溪流域過去是台南淹水熱點，中華醫事科技大學、崑山科技大學周邊尤為明顯，市府推動相關治水工程，並由中華醫大提供校地興建仁德滯洪池後情況大幅改善。不過，近日強降雨的雨量超過原有十年保護標準，三爺溪水位暴漲甚至溢堤，崑山科大周邊再度出現積淹水，市府宣布與崑山科大合作，利用校內停車場及網球場，規畫改建約○點五公頃地下滯洪池，可增加約一點七五萬立方公尺滯洪空間。

議員朱正軒認為，永康區人口密集、可取得的滯洪用地有限，市府應跳脫傳統找地興建滯洪池的思維，將「校園滯洪」納入治水重要策略，全面盤點校園可利用的地下及開放空間，讓校園成為城市防洪韌性的一環。

朱正軒建議，也可評估成大附設南工、南大附中等校園條件，尋找適合設置地下滯洪設施的空間，公私協力分散滯洪量。

市府水利局回應，近年極端降雨事件頻繁，既有依十年、廿五年重現期規畫的排水設施，面對超大豪雨時，確實面臨更大挑戰，將持續檢討既有治水系統，朝「分散式滯洪」的方向規畫，崑山科大滯洪池將與崑山抽水站連通兼作前池，進一步優化抽水站運作效能。

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