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雲林民進黨議員顏嘉葦改選鄉民代表 今完成登記參選

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
民進黨雲林縣第五選區縣議員顏嘉葦考量家庭因素決定不再爭取連任，一度打算淡出政壇，最終她決定將「把腳步收小一點」，轉戰台西鄉民代表。圖／顏嘉葦提供
民進黨雲林縣第五選區縣議員顏嘉葦考量家庭因素決定不再爭取連任，一度打算淡出政壇，最終她決定將「把腳步收小一點」，轉戰台西鄉民代表。圖／顏嘉葦提供

民進黨雲林縣第五選區縣議員顏嘉葦考量家庭因素決定不再爭取連任，一度打算淡出政壇，許多鄉親認為她服務勤懇、認真，不斷勸進她，最終她決定將「把腳步收小一點」，轉戰台西鄉民代表，今天下午在家人、民進黨雲林縣黨部執行長蔡永富等人陪同下完成登記，盼在照顧家庭之餘，繼續用多年議會經驗為地方服務。

顏嘉葦今天在家人、縣黨部執行長蔡永富、民進黨提名縣議員參選人蔡永順、郭佩瑄及前台西鄉長趙瑞和等人陪同下，前往台西鄉公所登記參選台西第二選區鄉民代表，選區包括溪頂、牛厝、五榔、光華及泉州村。

從縣議員轉戰鄉民代表，顏嘉葦坦言，這段時間其實經過相當多的掙扎。過去一段時間因家人健康因素，她經常在醫院與地方之間奔波，不免思考縣議員服務範圍大、行程滿檔，能真正留給家人的時間實在太少，原已經做好不再參選的心理準備，希望把更多時間留給家人。

隨著家人健康狀況逐漸穩定，地方長輩得知她不再競選縣議員後，特別找她深談，建議她將議會累積多年經驗，「把腳步收小一點，留在自己的鄉里」，如此既可以兼顧家庭，也能把累積的經驗帶回地方，繼續替鄉親服務。

雖然外界看來是「降級參選」，但她認為為地方做事從來沒有大小之分，議員、鄉民代表都是服務鄉親，只是服務範圍不同，期盼未來留在熟悉的鄉里，以更貼近居民生活的方式，繼續為台西鄉親發聲。

民進黨雲林縣第五選區縣議員顏嘉葦（前排中）今登記參選台西鄉民代表。圖／顏嘉葦提供
民進黨雲林縣第五選區縣議員顏嘉葦（前排中）今登記參選台西鄉民代表。圖／顏嘉葦提供

2026九合一選舉 雲林縣選舉 顏嘉葦

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